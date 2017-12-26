Meizu построит бюджетный безрамочный смартфон на процессоре Samsung

Компания Meizu работает сразу над несколькими новыми смартфонами, чтобы угнаться за конкурентами, и одним из них является безрамочный бюджетник, у которого пока нет имени. Сегодня стало известно, что в этой модели китайский вендор откажется от процессора MediaTek, и выпускать ее он намерен под своим дочерним брендом mBlu.

Meizu

Согласно предоставленным данным, запечатленный на снимке смартфон Meizu выйдет под названием M6s, и в его основе будет находиться процессор Samsung 7872, не самый мощный, но и в то же время далеко не самый слабый. Экран моноблока получит диагональ 5,7 дюйма, соотношение сторон 18:9 и разрешение 1440х720 пикселей, также известное как HD+.

Смартфон явно рассчитан на конкуренцию с уже вышедшим Xiaomi Redmi 5 на процессоре Qualcomm 425, да и цена его будет соответствующей – от $150 за версию с 3 Гб оперативной и 32 Гб постоянной памяти. Возможно, по итогу цену снизят, чтобы привлечь больше покупателей и сделать целесообразным приобретение версии на 4-64 гигабайта. Новый смартфон Meizu получит металлический корпус толщиной 8 мм с батареей 2930 мАч внутри, а также два слота под SIM-карты и ОС Android 7.1, и выйдет он, предположительно, в январе нового года.

Максим Мишенев, MobileDevice


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