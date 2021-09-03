WhatsApp оштрафовали на 225 миллионов евро за обмен данными пользователей с Facebook

Комиссия по защите данных Ирландии оштрафовала WhatsApp на 225 млн евро за нарушение правил ЕС по защите данных. Компания намерена обжаловать это решение, пишет CNBC.

Фото: biz.censor.net

За что штраф

Ирландский регулятор обвинил мессенджер в недостаточном информировании его пользователей о сборе и использовании их личной информации, а также обмене этими данными материнской компании Facebook. Решение ведомстваопубликовано на сайте Европейского совета по защите данных.

От платформы потребовали настроить политику конфиденциальности и способы взаимодействия с пользователями в соответствии с европейским законодательством о конфиденциальности.

«WhatsApp стремится предоставлять безопасные и защищенные услуги. Мы работали над тем, чтобы та информация, которую мы предоставляем, была прозрачной и исчерпывающей, и мы продолжим это делать», — заявил представитель мессенджера изданию.

Компания делится номерами телефонов, транзакциями, деловыми взаимодействиями, информацией о мобильных устройствах, IP-адресами с Facebook, об этом сообщается в разделе часто задаваемых вопросов мессенджера. При этом, ни личные разговоры, ни данные о геолокации или журналов вызовов не передаются в материнскую компанию.

Данная сумма стала самым большим штрафом в истории ирландского регулятора.

Мессенджером WhatsApp на сегодня пользуется свыше 2 млрд человек по всему миру.