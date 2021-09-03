WhatsApp оштрафовали на 225 миллионов евро за обмен данными пользователей с Facebook

Комиссия по защите данных Ирландии оштрафовала WhatsApp на 225 млн евро за нарушение правил ЕС по защите данных. Компания намерена обжаловать это решение, пишет CNBC.

WhatsApp оштрафовали на 225 миллионов евро за обмен данными пользователей с Facebook
Фото: biz.censor.net

За что штраф

Ирландский регулятор обвинил мессенджер в недостаточном информировании его пользователей о сборе и использовании их личной информации, а также обмене этими данными материнской компании Facebook. Решение ведомстваопубликовано на сайте Европейского совета по защите данных.

От платформы потребовали настроить политику конфиденциальности и способы взаимодействия с пользователями в соответствии с европейским законодательством о конфиденциальности.

«WhatsApp стремится предоставлять безопасные и защищенные услуги. Мы работали над тем, чтобы та информация, которую мы предоставляем, была прозрачной и исчерпывающей, и мы продолжим это делать», — заявил представитель мессенджера изданию.

Компания делится номерами телефонов, транзакциями, деловыми взаимодействиями, информацией о мобильных устройствах, IP-адресами с Facebook, об этом сообщается в разделе часто задаваемых вопросов мессенджера. При этом, ни личные разговоры, ни данные о геолокации или журналов вызовов не передаются в материнскую компанию.

Данная сумма стала самым большим штрафом в истории ирландского регулятора.

Мессенджером WhatsApp на сегодня пользуется свыше 2 млрд человек по всему миру.

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