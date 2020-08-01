Сила монополии: Google удалит всю лицензионную датскую музыку с YouTube

Видеосервис YouTube стал уже настоящим вторым Интернетом: многие проводят в ней больше времени, чем во всех остальных сервисах вместе взятых. Альтернатив, по сути, нет, и Google этим всё активнее пользуется. В последнее время компания безвозвратно удалила несколько роSSийских каналов вроде «Царьград TV» или «Двуглавый орёл». Теперь пришли аналогичные новости с музыкального фронта.

Общество по сбору вознаграждений для авторов песен, композиторов и музыкальных издателей из Дании Koda (Komponistrettigheder i Danmark) сообщило: «В то время как переговоры по новому совместному скандинавскому соглашению идут полным ходом, Google решила максимально эффективно использовать своё полное доминирование на рынке. Вечером в четверг, 30 июля, компания объявила, что скоро удалит весь датский музыкальный контент с YouTube».

Скандинавский альянс Polaris сейчас ведёт переговоры о новом совместном соглашении по использованию музыки на YouTube. Оно призвано заменить отдельные соглашения норвежских, финских и датских обществ композиторов и авторов песен, объединив их в единый контракт с Google . В случае с Koda срок действия национального соглашения для Дании, заключённого в 2013 году, истёк в апреле, после чего оно было временно продлено: это стандартная практика в отрасли при обсуждении новых соглашений.

Но Google выдвинула ультиматум: если соглашение будет временно продлено, Koda должна согласиться почти на 70 % сократить выплаты композиторам и авторам песен за использование музыки YouTube. Koda подчеркнула, что с момента заключения предыдущего соглашения с Google использование музыки в YouTube значительно увеличилось. Организация отказалась принимать эти условия, и Google в одностороннем порядке решила, что отныне участники Koda не могут показывать свои материалы на YouTube, так что их поклонники не смогут слушать их музыку на YouTube до заключения нового соглашения.

«Хотя стороны, участвующие в переговорах по новому общескандинавскому соглашению, ещё не договорились, в последние недели был достигнут определённый прогресс, и Koda озадачена крайне агрессивным подходом, предпринятым Google на переговорах в этот раз», — отметили в датском обществе.

Медиадиректор Koda Кааре Струве (Kaare Struve) по этому подводу отметил: «Google всегда придерживалась подхода „есть два мнения — моё и неправильное“, но даже для поискового гиганта это новый уровень падения. Конечно, Google знает, что они могут вызвать огромное разочарование среди участников нашей организации, лишив их доступа к YouTube — и среди многих датчан, которые используют сервис каждый день. Мы можем только предполагать, что благодаря этому YouTube надеется протолкнуть соглашение на их условиях».

Исполнительный директор Koda Горм Арилдсен (Gorm Arildsen) добавил: «Не секрет, что наши участники были очень недовольны уровнем оплаты, получаемой за использование их музыки на YouTube в течение многих лет. И ни для кого не секрет, что мы в Koda активно выступали за то, чтобы положить конец дармовому подходу технических гигантов и недоплате за художественный контент в связи с новой Директивой ЕС по авторскому праву. Тот факт, что Google теперь требует сократить причитающиеся с них платежи почти на 70 % в связи с временным продлением контракта, кажется весьма странным».



