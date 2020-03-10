2020-03-10
Google стал реже показывать блок "Похожие запросы" в результатах поиска
Google стал реже возвращать блоки с похожими запросами (People also ask) в результатах поиска. Об этом
По данным RankRanger, такие блоки теперь показываются по 40% запросов, а неделю назад они выводились для 52%:
Mozcast зафиксировал спад с 93% до 87% по всем запросам:
По наблюдениям Морди Оберштейна из RankRanger, это изменение больше всего затронуло такие категории, как товары, услуги и ключевые слова, связанные с локальными компаниями.
В последние месяцы блок «People also ask» (в русскоязычной выдаче – «Похожие запросы»)