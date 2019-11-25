Google о SEO-атаках: большинство таких ссылок не влияют на сайт

На днях сотрудник Google Джон Мюллер ответил на вопрос одного из SEO-специалистов по поводу предполагаемой спам-атаки на сайт.

Проверив указанный ресурс, он отметил, что не видит никаких негативных SEO-эффектов. И добавил, что большинство спам-ссылок никак не оказывают никакого влияния – за время своего существования сайты собирают ссылки из самых разных мест, включая спамные, однако Google довольно успешно их игнорирует.

Ниже – твиты от автора вопроса и сотрудников Google Дэнни Салливана и Джона Мюллера:

I'll defer to @JohnMu but I believe we generally view that as an optional thing. — Danny Sullivan (@dannysullivan) November 21, 2019

We have a pretty decent help page with guidance. It's really only if you have gotten a manual action or think give done something that may cause you to get one soon: https://t.co/9b5tji3leV — Danny Sullivan (@dannysullivan) November 21, 2019

FWIW looking at the site, I don't see any negative seo effects there. Like the others in the forums posted, most of those links have no effect at all — sites collect links from all kinds of weird & spammy places over time, we're pretty good at ignoring them. — ? John ? (@JohnMu) November 21, 2019