Google о SEO-атаках: большинство таких ссылок не влияют на сайт
На днях сотрудник Google Джон Мюллерответил на вопрос одного из SEO-специалистов по поводу предполагаемой спам-атаки на сайт.
Проверив указанный ресурс, он отметил, что не видит никаких негативных SEO-эффектов. И добавил, что большинство спам-ссылок никак не оказывают никакого влияния – за время своего существования сайты собирают ссылки из самых разных мест, включая спамные, однако Google довольно успешно их игнорирует.
Ниже – твиты от автора вопроса и сотрудников Google Дэнни Салливана и Джона Мюллера:
I'll defer to @JohnMu but I believe we generally view that as an optional thing.
FWIW looking at the site, I don't see any negative seo effects there. Like the others in the forums posted, most of those links have no effect at all — sites collect links from all kinds of weird & spammy places over time, we're pretty good at ignoring them.
О том, что спам-ссылки можно игнорировать и не опасаться их влияния на сайт, в Google заявляли уже не один раз. По словам представителей поиска, отклонять ссылки нужно лишь в случае ручных санкций. Тогда рекомендуется использовать следующее руководство.