В локальной выдаче Google всё ещё наблюдаются колебания

Ранее в этом месяце Google обновил алгоритм ранжирования в блоках локальной выдачи. Однако, по наблюдениям западных экспертов, колебания ещё продолжаются.

Первые изменения в локальной выдаче появились 5 ноября. При этом многие компании вернули свои позиции 10 ноября. Однако на прошлой неделе колебания вновь возобновились, а 13 ноября произошёл ещё один апдейт, но большая часть связанных с ним изменений спустя пару дней откатилась.

Bedlam's not over yet. We saw a different client (auto repair space) tank again on the 13th (for the second time) and recover yet again today. https://t.co/3LnZaxuee1 pic.twitter.com/YrQouM8RSy — Joy Hawkins (@JoyanneHawkins) November 15, 2019

По мнению эксперта по локальному SEO Джой Хоукинс, это обновление было связано в основном с релевантностью. В частности, Google начал намного лучше понимать более широкий набор поисковых запросов, применимых к конкретному бизнесу.

Ранее Google присваивал большой вес категории в Google My Business. При выборе подходящих категорий можно было значительно улучшить ранжирование. При этом основная категория влияла на ранжирование намного сильнее, чем дополнительные. Теперь эта ситуация изменилась.

Например, у Хоукинс есть клиент, которые предоставляет услуги юриста по травмам и по трудовым спорам. Поскольку для него более приоритетна первая специализация, то в GMB она была выбрана в качестве основной категории бизнеса. При этом клиент также хотел ранжироваться и по запросам, связанным с решением трудовых споров, что ему не очень удавалось. Однако после обновления алгоритма Google по его странице наблюдался значительный прирост ключевых слов в этой тематике.

Хоукинс также отметила, что если SEO-специалист отслеживает позиции в локальной выдаче только по одному параметру (город, почтовый индекс и т.п.), то он может не видеть в полной мере последствий этого апдейта.

Кроме того, она обратила внимание, что после обновления в поисковой выдаче появилось большое количество нового спама. При этом под фильтр также попали многие новые листинги.