Google: нет ничего, что можно было бы оптимизировать для BERT

25 октября Google представил крупнейшее обновление поисковых алгоритмов за последние пять лет – BERT Update. Отвечая на вопросы вебмастеров, сотрудник компании Дэнни Салливан отметил, что оптимизировать сайты для BERT не нужно – как и для RankBrain.

«Нет ничего, что можно было бы оптимизировать для BERT, и ничего, что нужно было бы переосмыслить. Принципы, согласно которым мы стремимся вознаграждать отличный контент, остаются неизменными», — сказал он.

There's nothing to optimize for with BERT, nor anything for anyone to be rethinking. The fundamentals of us seeking to reward great content remain unchanged. — Danny Sullivan (@dannysullivan) October 28, 2019

Далее он добавил:

«Мой ответ состоял в том, что BERT не меняет того, что мы уже давно говорим: пишите контент для пользователей».

Отвечая на очередной вопрос, он также отметил:

«Для большей конкретности: пост в блоге объясняет, что BERT используется для общего ранжирования на американском английском языке. У нас нет графика последующих выпусков. Для избранных сниппетов он запущен на всех языках (эта функция поддерживает около 25 языков).

To be even more specific, the blog post explains that BERT is used for general ranking now in US English. We don't have a timeline for later releases. For featured snippets, it's live for any language that has these (there are nearly 25 of these supported). — Danny Sullivan (@dannysullivan) October 28, 2019