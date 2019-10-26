В Google снова появились проблемы с расширенными результатами для рецептов

В апреле сайты с кулинарными рецептами стали массово терять расширенные сниппеты и карточки в Google . В июле поисковик устранил этот сбой. Однако в октябре владельцы сайтов и блогов в этой тематике снова начали жаловаться на проблемы.

Так, фуд-блогер Лиза Брайан сообщила в Twitter , что около 15 октября она начала видеть по своему сайту и другим ресурсам пропажу картинок из рецептов в результатах поиска. После форсированного повторного сканирования страниц картинки возвращались, однако через некоторое время снова пропадали. И так по кругу.

Позже в Twitter появилась ещё одна жалоба:

Is there an issue with SERP snippets right now? Seeing inconsistencies with recipes especially. Could this be due to the new Robots snippet controls being rolled out this month? @JohnMu @methode — Jeff Hawley (@hashtagjeff) October 22, 2019

Насколько распространены проблемы с данным типом расширенных результатов, и какой процент сайтов они охватывают, пока неизвестно.