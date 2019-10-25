Google обвинили в разработке инструмента для слежки за сотрудниками

Сотрудники Google обвинили компанию в разработке инструмента наблюдения, замаскированного под расширение для календаря. Они утверждают, что это расширение на самом деле предназначено для мониторинга массовых собраний работников (более 100 человек) с целью предотвращения возможных протестов и формирования активистских групп. Руководство компании категорически отрицает эти заявления.

Информация о том, что Google работает над инструментом для слежки, описана во внутренней записке, полученной Bloomberg News. Составители документа утверждают, что руководство компании поручило разработчикам создать расширение для Chrome, которое должно быть установлено на компьютеры всех сотрудников для отслеживания их активности. Инструмент призван оповещать о тех людях, которые создают приглашение в календаре и рассылают его более чем 100 получателям.

О разработке этого инструмента стало известно в сентябре после того, как сотрудники отдела проверки политик Google подняли вопрос о его соответствии корпоративной культуре компании. Когда работники Google узнали, что это расширение будет установлено на все ПК и его нельзя будет удалить, они начали обсуждать его между собой. Инструмент получил ещё больше внимания, когда нескольким сотрудникам было отказано в доступе к документации по проекту.

При этом руководство корпорации отрицает эти обвинения и утверждает, что новое расширение, которое уже несколько месяцев находится в разработке, направлено на борьбу со спамом.

«Эти заявления о работе и цели данного расширения совершенно не соответствуют действительности. Это всплывающее напоминание, которое просит проявить внимательность, прежде чем автоматически добавлять собрание в календари большого числа сотрудников», — заявил представитель компании в комментарии Bloomberg.

В компании также утверждают, что инструмент не передаёт информацию о сотрудниках, создающих массовые приглашения, и не препятствует их выдаче. Он предназначен только для сокращения спама в календаре.

Напомним, что в ноябре 2018 года сотрудники Google по всему миру вышли из офисов компании в знак протеста против того, как руководство корпорации обходится с противоправным сексуальным поведением.

Глава Google Сундар Пичаи в публичном комментарии заявил, что активисты выдвинули конструктивные предложения и компания обязательно их рассмотрит.

Со временем 4 из 7 организаторов массовых протестов ушли из Google из-за невозможности дальнейшей работы в компании.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Стартап с украинским кофаундером поднял $500 000. Делает соцсеть для соседей
Роскомнадзор пожаловался YouTube на репортаж Суспильного о харковском марше против капитуляцииРоскомнадзор пожаловался YouTube на репортаж Суспильного о харковском марше против капитуляции
Киберполицейские изъяли телефон у подозреваемого. После этого с него пропали $7400 в биткоинах
Правообладатели отключили сервера пиратского плеера Moonwalk. Его использовали онлайн-кинотеатры в уанетеПравообладатели отключили сервера пиратского плеера Moonwalk. Его использовали онлайн-кинотеатры в уанете
G Suite возглавит бывший топ-менеджер MicrosoftG Suite возглавит бывший топ-менеджер Microsoft
Блок рекламы


Похожие новости
Французские издатели собираются подать в суд на Google из-за нового формата цитированияФранцузские издатели собираются подать в суд на Google из-за нового формата цитирования
Google Ads запретит рекламу телефонных справочных службGoogle Ads запретит рекламу телефонных справочных служб
Google: для нас важна не скорость приобретения ссылок, а их качествоGoogle: для нас важна не скорость приобретения ссылок, а их качество
Google начал тестировать технологию Duplex за пределами СШАGoogle начал тестировать технологию Duplex за пределами США
Google Ads запустил отчёты о конверсиях в корзинеGoogle Ads запустил отчёты о конверсиях в корзине
При сканировании страниц Google сначала смотрит на код ответа сервераПри сканировании страниц Google сначала смотрит на код ответа сервера
Google обновил требования к разметке видеоконтентаGoogle обновил требования к разметке видеоконтента
Карты Google добавили больше возможностей для сообщений о ситуации на дорогахКарты Google добавили больше возможностей для сообщений о ситуации на дорогах
Google начнёт поддерживать новые настройки для сниппетов на этой неделеGoogle начнёт поддерживать новые настройки для сниппетов на этой неделе
Google начал добавлять в заголовки сниппетов названия городовGoogle начал добавлять в заголовки сниппетов названия городов
Последние новости
Подгружаем последние новости