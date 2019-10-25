Google обвинили в разработке инструмента для слежки за сотрудниками

Сотрудники Google обвинили компанию в разработке инструмента наблюдения, замаскированного под расширение для календаря. Они утверждают, что это расширение на самом деле предназначено для мониторинга массовых собраний работников (более 100 человек) с целью предотвращения возможных протестов и формирования активистских групп. Руководство компании категорически отрицает эти заявления.

Информация о том, что Google работает над инструментом для слежки, описана во внутренней записке, полученной Bloomberg News. Составители документа утверждают, что руководство компании поручило разработчикам создать расширение для Chrome , которое должно быть установлено на компьютеры всех сотрудников для отслеживания их активности. Инструмент призван оповещать о тех людях, которые создают приглашение в календаре и рассылают его более чем 100 получателям.

О разработке этого инструмента стало известно в сентябре после того, как сотрудники отдела проверки политик Google подняли вопрос о его соответствии корпоративной культуре компании. Когда работники Google узнали, что это расширение будет установлено на все ПК и его нельзя будет удалить, они начали обсуждать его между собой. Инструмент получил ещё больше внимания, когда нескольким сотрудникам было отказано в доступе к документации по проекту.

При этом руководство корпорации отрицает эти обвинения и утверждает, что новое расширение, которое уже несколько месяцев находится в разработке, направлено на борьбу со спамом.

«Эти заявления о работе и цели данного расширения совершенно не соответствуют действительности. Это всплывающее напоминание, которое просит проявить внимательность, прежде чем автоматически добавлять собрание в календари большого числа сотрудников», — заявил представитель компании в комментарии Bloomberg.

В компании также утверждают, что инструмент не передаёт информацию о сотрудниках, создающих массовые приглашения, и не препятствует их выдаче. Он предназначен только для сокращения спама в календаре.

Напомним, что в ноябре 2018 года сотрудники Google по всему миру вышли из офисов компании в знак протеста против того, как руководство корпорации обходится с противоправным сексуальным поведением.

Глава Google Сундар Пичаи в публичном комментарии заявил, что активисты выдвинули конструктивные предложения и компания обязательно их рассмотрит.