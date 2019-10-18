Yahoo удалит весь контент из Yahoo Groups и ограничит к ним доступ

Yahoo готовится существенно урезать функциональность одного из старейших сервисов почтовых рассылок в англоязычном сегменте интернета – Yahoo Groups.

Начиная с 21 октября пользователи больше не смогут добавлять в группы новый контент, но при этом сами группы останутся доступны.

14 декабря из Yahoo Groups будет удалён весь контент, включая:

Файлы

Опросы

Ссылки

Фотографии

Папки

Календарь

Базу данных

Вложения

Обсуждения

Дайджест рассылок

Историю сообщений

Сами группы останутся на платформе, но доступ к ним будет ограничен. Их можно будет находить через поиск, но для вступления в группу пользователю нужно будет отправить администраторам запрос.

Чтобы сохранить контент перед предстоящим удалением, нужно войти в аккаунт Yahoo и скачать файлы со страницы группы. При этом сначала нужно будет запросить эти данные, а когда они будут готовы, Yahoo уведомит об этом по email.

После 14 декабря группы продолжат работать с минимальной функциональностью, а пользователи смогут общаться с другими участниками через email. Что касается администраторов, то они будут иметь ограниченный доступ к инструментам управления группой.

Джейсон Скотт (Jason Scott) из Internet Archive призвал пользователей сервиса сохранить максимум контента, чтобы не потерять его навсегда:

Of COURSE Archive Team is going to go after it. We will take a huge-ass snapshot, and people will lose ALL the functionality of access, search, reference. That's the price that's paid — we turn things into snapshots instead of reference books and living things. — Jason Scott (@textfiles) October 16, 2019