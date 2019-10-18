Yahoo удалит весь контент из Yahoo Groups и ограничит к ним доступ

Yahoo готовится существенно урезать функциональность одного из старейших сервисов почтовых рассылок в англоязычном сегменте интернета – Yahoo Groups.

Начиная с 21 октября пользователи больше не смогут добавлять в группы новый контент, но при этом сами группы останутся доступны.

14 декабря из Yahoo Groups будет удалён весь контент, включая:

  • Файлы
  • Опросы
  • Ссылки
  • Фотографии
  • Папки
  • Календарь
  • Базу данных
  • Вложения
  • Обсуждения
  • Дайджест рассылок
  • Историю сообщений

Сами группы останутся на платформе, но доступ к ним будет ограничен. Их можно будет находить через поиск, но для вступления в группу пользователю нужно будет отправить администраторам запрос.

Чтобы сохранить контент перед предстоящим удалением, нужно войти в аккаунт Yahoo и скачать файлы со страницы группы. При этом сначала нужно будет запросить эти данные, а когда они будут готовы, Yahoo уведомит об этом по email.

После 14 декабря группы продолжат работать с минимальной функциональностью, а пользователи смогут общаться с другими участниками через email. Что касается администраторов, то они будут иметь ограниченный доступ к инструментам управления группой.

Джейсон Скотт (Jason Scott) из Internet Archive призвал пользователей сервиса сохранить максимум контента, чтобы не потерять его навсегда:

Of COURSE Archive Team is going to go after it. We will take a huge-ass snapshot, and people will lose ALL the functionality of access, search, reference. That's the price that's paid — we turn things into snapshots instead of reference books and living things.

— Jason Scott (@textfiles) October 16, 2019

Стоит отметить, что информация о предстоящих изменениях была опубликована только в справочном центре Yahoo. Больше нигде об этом не сообщается. В интерфейсе сервиса также отсутствуют какие-либо оповещения. Такое поведение компании вызвало волну возмущения среди пользователей сервиса.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
SEC приостановила ICO Telegram. Дуров обещал запустить блокчейн до 31 октября
Google Ads добавил в умные торговые кампании настройки геотаргетингаGoogle Ads добавил в умные торговые кампании настройки геотаргетинга
Bing тестирует возможность отправки в поисковую систему контентаBing тестирует возможность отправки в поисковую систему контента
YouTube тестирует инструмент для автоматического резервирования мест размещенияYouTube тестирует инструмент для автоматического резервирования мест размещения
Libra Association лишилась уже четверти своих членовLibra Association лишилась уже четверти своих членов
Блок рекламы


Похожие новости
Bing тестирует возможность отправки в поисковую систему контентаBing тестирует возможность отправки в поисковую систему контента
Facebook отклонил запрос удалить рекламу предвыборной кампании Трампа, где он обвиняет Байдена в коррупции в УкраинеFacebook отклонил запрос удалить рекламу предвыборной кампании Трампа, где он обвиняет Байдена в коррупции в Украине
Google может изменить своё отношение к машинному контенту в будущемGoogle может изменить своё отношение к машинному контенту в будущем
Search Console начал оповещать об ошибках в разметке видеоконтентаSearch Console начал оповещать об ошибках в разметке видеоконтента
В Search Ads 360 стало доступно назначение ставок во время аукционаВ Search Ads 360 стало доступно назначение ставок во время аукциона
Facebook будет выборочно платить изданиям за публикацию контента в News TabFacebook будет выборочно платить изданиям за публикацию контента в News Tab
В Редакторе отчётов Google Ads стала доступна кросс-аккаунт аналитикаВ Редакторе отчётов Google Ads стала доступна кросс-аккаунт аналитика
Джон Мюллер: как заблокировать Google доступ к тестовому сайтуДжон Мюллер: как заблокировать Google доступ к тестовому сайту
TechCrunch: новая инициатива Facebook по модерации контента — фейк
В отчёте об эффективности в Search Console будут доступны более свежие данныеВ отчёте об эффективности в Search Console будут доступны более свежие данные
Последние новости
Подгружаем последние новости