Google Maps поможет людям с плохим зрением добраться до нужного места

Google улучшил поддержку людей с нарушенным зрением в Картах. Об этом сообщается в блоге компании.

В режиме навигации сервис теперь будет постоянно напоминать им, что они на правильном пути, предупреждать, если впереди оживлённый пешеходный переход, говорить, на каком расстоянии следующий поворот, и автоматически указывать правильное направление, если они остановятся.

Улучшенная навигация для слабовидящих людей запущена на iOS и Android, но пока только в двух странах – в США (на английском языке) и в Японии (на японском).

Включить этот режим можно в меню настроек Google Maps.

В настоящее время разработчики работают над запуском этой функциональности в большем количестве стран.

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