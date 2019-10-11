2019-10-11
Google Maps поможет людям с плохим зрением добраться до нужного места
Google улучшил поддержку людей с нарушенным зрением в Картах. Об этом
В режиме навигации сервис теперь будет постоянно напоминать им, что они на правильном пути, предупреждать, если впереди оживлённый пешеходный переход, говорить, на каком расстоянии следующий поворот, и автоматически указывать правильное направление, если они остановятся.
Улучшенная навигация для слабовидящих людей запущена на iOS и Android, но пока только в двух странах – в США (на английском языке) и в Японии (на японском).
Включить этот режим можно в меню настроек Google Maps.
В настоящее время разработчики работают над запуском этой функциональности в большем количестве стран.
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