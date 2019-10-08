Англоязычные пользователи заметили , что Google снова тестирует результаты поиска без URL-адресов.

Выглядит это так:

Ниже – текущий вариант оформления SERP:

Ранее Google перешёл от отображения полных URL-адресов к показу только навигационных цепочек. Теперь поисковик тестирует отказ от URL без показа даже имени домена.

Как отметил один из участников обсуждения на Reddit, где был выложен скриншот теста, это изменение может затруднить понимание пользователями того, насколько легитимным является тот сайт, который они видят в результатах поиска.

«Если в результатах поиска не отображается доменное имя, как Google собирается препятствовать фишинговым сайтам, использующим названия тех компаний, за которых они пытаются себя выдавать?».

Тем не менее, это изменение может иметь и положительные последствия. Так, оно может нормализовать восприятие пользователей, которые могут подсознательно игнорировать традиционные TLD в пользу более современных и не переходить на определённые сайты, исходя из доверия или недоверия к URL.

С другой стороны, если это изменение негативно отразиться на кликабельности результатов поиска, то Google , вероятно, не будет его запускать в широком масштабе. Однако это мы увидим со временем.

Возможно, сейчас мы наблюдаем начало конца URL-адресов в поисковой выдаче.

Напомним, что в августе Google тестировал ещё один вариант поисковой выдачи без URL. В этой версии рядом с фавиконом в сниппетах отображался значок «#».