Google запустил новый интерфейс Google Shopping в США
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Среди сразу заметных изменений в новой версии – разноцветные иконки товарных корзин и призывы «Купить в Google».
В разделе «Buy on Google» отображаются предложения от участников программы Shopping Actions, в рамках которой Google сотрудничает с ретейлерами и получает процент от каждой продажи, полученной ими через результаты органического поиска.
В новом интерфейсе Google Shopping пользователи также могут пометить те товары, которые они хотели бы купить по более низкой цене, и когда цена на них упадёт, система уведомит их об этом.
Товарные рекомендации основаны на истории поиска и покупок, а также вишлистах пользователей.
Покупатели также смогут приобрести товар онлайн, а забрать его в местном магазине, если эта опция поддерживается ретейлером.
Напомним, что запуск нового дизайна Google Shopping в США был анонсирован на Google Marketing Live 2019 в мае. Первыми же редизайн увидели пользователи во Франции. Там он был внедрён в марте 2018 года.
Согласно Google, обновлённый сервис представляет собой «слияние лучших функций Google Express и Shopping».
Когда новая версия Google Shopping будет запущена в других странах, в компании не уточнили.