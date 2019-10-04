Google запустил новый интерфейс Google Shopping в США

Google объявил о запуске новой, переработанной версии Google Shopping – с персонализированными рекомендациями и функционалом Bye on Google – в США. Обновление уже доступно на мобильных и десктоп-устройствах.

Среди сразу заметных изменений в новой версии – разноцветные иконки товарных корзин и призывы «Купить в Google».

В разделе «Buy on Google» отображаются предложения от участников программы Shopping Actions, в рамках которой Google сотрудничает с ретейлерами и получает процент от каждой продажи, полученной ими через результаты органического поиска.

В новом интерфейсе Google Shopping пользователи также могут пометить те товары, которые они хотели бы купить по более низкой цене, и когда цена на них упадёт, система уведомит их об этом.

Товарные рекомендации основаны на истории поиска и покупок, а также вишлистах пользователей.

Покупатели также смогут приобрести товар онлайн, а забрать его в местном магазине, если эта опция поддерживается ретейлером.

Напомним, что запуск нового дизайна Google Shopping в США был анонсирован на Google Marketing Live 2019 в мае. Первыми же редизайн увидели пользователи во Франции. Там он был внедрён в марте 2018 года.

Согласно Google, обновлённый сервис представляет собой «слияние лучших функций Google Express и Shopping».

Когда новая версия Google Shopping будет запущена в других странах, в компании не уточнили.

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