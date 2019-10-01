Facebook будет выборочно платить изданиям за публикацию контента в News Tab

Социальная сеть Facebook запланировала выплату вознаграждения некоторым изданиям, чьи материалы будут размещаться в новом новостном разделе News Tab.

Вознаграждение предполагается выплачивать лишь четверти СМИ , которые будут публиковаться в этом разделе. Выбранным партнерам соцсеть предложит трехлетние контракты с годовыми выплатами, размер которых будет зависеть от величины и репутации издания. Так для для региональных изданий выплаты будут исчисляться тысячами долларов в год, а для крупных СМИ — миллионами. Пока переговоры ведутся с Dow Jones & Co, Washington Post, New York Times, Business Insider и другими.

Напомним, о том что Facebook планирует запуск собственного новостного раздела, стало известно в начале августа. News Tab должен появиться в мобильном приложении соцсети до конца октября.

Планируется, что сразу же при открытии вкладки News Tab, пользователю будут демонстрироваться «Главные новости» с десятью наиболее интересными материалами из разных изданий. Отбирать их на начальном этапе будут специально нанятые журналисты. Далее новости в News Tab будут проверяться и ранжироваться с помощью собственных алгоритмов соцсети, после соответствующего обучения и настройки.