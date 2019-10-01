Google начал тестировать технологию Duplex в Chrome

Google начал тестировать технологию Duplex, которая позволяет голосовому помощнику Assistant совершать звонки от имени пользователя и выполнять другие задачи, в браузере Chrome. Об этом сообщает Android Police.

В настоящее время с помощью Assistant в веб-версии Chrome можно заказать билеты в кино. Новая функция запущена в ограниченном масштабе для пользователей в США.

В Google прокомментировали эту ситуацию так:

«Как было предварительно показано на Google I/O, мы начали экспериментировать с Google Assistant в Chrome, чтобы помочь пользователям купить билеты в кино. Мы используем эту возможность для получения обратной связи от пользователей и улучшения этой функции».

Как и в случае автоматизированных телефонных звонков, при заказе билетов в кино Duplex позволяет Assistant освободить пользователей от выполнения ряда действий — в частности, от заполнения таких данных, как имя, дата рождения и адрес.

Когда эта функциональность будет расширена на другие регионы мира, в Google не уточнили.

Напомним, что в апреле Google запустил Duplex на iPhone и Android-устройствах в США. Ранее эта технология была доступна только на смартфонах Pixel. А в июне компания начала тестировать Assistant на базе Duplex в мобильной поисковой выдаче.

О том, что Google расширит технологию Duplex в голосовом помощнике Assistant на интернет, стало известно на конференции для разработчиков Google I/O в мае.

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