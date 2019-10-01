Google: заголовки H1 полезны, но не критичны

Во время последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер ответил на вопрос касательно использования тегов заголовка h1. По его словам, они полезны по ряду причин, но не являются критически важным элементом на странице.

Вопрос к Мюллеру звучал так:

«Обязательно ли иметь только один тег h1 на странице или его можно использовать несколько раз?».

Мюллер ответил, что можно использовать сколько угодно заголовков h1 – или ни одного. И тот, и тот вариант является вполне допустимым.

«Вы можете использовать теги h1 на странице так часто, как хотите. Ни верхнего, ни нижнего лимита нет».

Позже он также добавил, что сайт будет хорошо ранжироваться как с пятью тегами h1, так и без этих тегов вообще.

По словам Мюллера, заголовки H1 хороши для структурирования страницы, позволяя пользователям и Google сразу видеть основные разделы.

Они также полезны с точки зрения юзабилити.

«Некоторые SEO-инструменты помечают это как ошибку и говорят, что у вас не должно быть тегов h1 или, что у вас должно быть 2 таких тега. С нашей точки зрения, это не критическая проблема…

С точки зрения юзабилити, возможно, имеет смысл их улучшать. То есть я бы не стал полностью игнорировать эти рекомендации, но не рассматривал бы это как критическую проблему».

В целом из ответа Мюллера следует, что: