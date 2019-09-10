Google: наши системы не могут определить «точность» контента
Сотрудник Google и евангелист поиска Дэнни Салливан заявил в Twitter, что алгоритмы поисковой системы не способны определить точность контента. Соответственно, этот параметр не является фактором ранжирования.
«Машины не могут определить “точность контента”. Вместо этого наши системы полагаются на сигналы, связанные с релевантностью темы и авторитетностью», — отметил Салливан.
That doesn't say popularity = authority. Not, again, speaking as someone who work within Google Search, does it. That would be a far too simplistic signal to use & wouldn't apply for the myriad of queries we handle, 15% of which are new….
So again, popularity doesn't equal authority and would be far too simplistic a signal to use. As for featured snippets, this covers how we try to keep improving and methods and policies when they fall short https://t.co/GPAtqNCuik
«Машины не могут прочитать эту ветку и сказать, кто прав, а кто нет – по этому вопросу. Люди тоже не смогли бы. Они могут догадываться, но их догадки могут быть неверны. Мы не пытаемся угадать точность. Мы делаем так, как описано в приведённых мною выше ссылках, ища индикаторы авторитетности…».
«Что касается выделения статистики, то мы или наша система, которая анализирует интернет, не можем знать, является ли статистика точной. Но мы можем идентифицировать те вещи, которые выглядят как статистические данные и поступают из авторитетных источников, а это часто согласуется с точностью».
Отметим, что инициатором обсуждения на эту тему выступил известный западный SEO-эксперт, специалист по патентам Google Билл Славски. Он предложил вебмастерам опрос в Twitter, где нужно отметить, какие факторы меньше всего влияют на ранжирование: точность контента, возраст сайта или упоминания без ссылок.
В опросе уже приняли участие более 700 человек. Результаты на данный момент выглядят так: