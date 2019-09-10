Google: наши системы не могут определить «точность» контента

Сотрудник Google и евангелист поиска Дэнни Салливан заявил в Twitter , что алгоритмы поисковой системы не способны определить точность контента. Соответственно, этот параметр не является фактором ранжирования.

«Машины не могут определить “точность контента”. Вместо этого наши системы полагаются на сигналы, связанные с релевантностью темы и авторитетностью», — отметил Салливан.

Machines can't tell the "accuracy" of content. Our systems rely instead on signals we find align with relevancy of topic and authority. See: https://t.co/O65v1PTehr and https://t.co/cTveD8XNxp — Danny Sullivan (@dannysullivan) September 9, 2019

В ходе обсуждения он также добавил, что популярность не равна авторитетности. При определении надёжности контента поисковик использует ряд сигналов, но популярности в их числе нет:

«Опять же, популярность не равна авторитетности и была бы слишком упрощённым сигналом для использования».

No. It is not popularity. — Danny Sullivan (@dannysullivan) September 9, 2019

That doesn't say popularity = authority. Not, again, speaking as someone who work within Google Search, does it. That would be a far too simplistic signal to use & wouldn't apply for the myriad of queries we handle, 15% of which are new…. — Danny Sullivan (@dannysullivan) September 9, 2019

So again, popularity doesn't equal authority and would be far too simplistic a signal to use. As for featured snippets, this covers how we try to keep improving and methods and policies when they fall short https://t.co/GPAtqNCuik — Danny Sullivan (@dannysullivan) September 9, 2019

Ещё несколько цитат Салливана:

«Машины не могут прочитать эту ветку и сказать, кто прав, а кто нет – по этому вопросу. Люди тоже не смогли бы. Они могут догадываться, но их догадки могут быть неверны. Мы не пытаемся угадать точность. Мы делаем так, как описано в приведённых мною выше ссылках, ища индикаторы авторитетности…».

«Что касается выделения статистики, то мы или наша система, которая анализирует интернет, не можем знать, является ли статистика точной. Но мы можем идентифицировать те вещи, которые выглядят как статистические данные и поступают из авторитетных источников, а это часто согласуется с точностью».

Отметим, что инициатором обсуждения на эту тему выступил известный западный SEO-эксперт, специалист по патентам Google Билл Славски. Он предложил вебмастерам опрос в Twitter , где нужно отметить, какие факторы меньше всего влияют на ранжирование: точность контента, возраст сайта или упоминания без ссылок.