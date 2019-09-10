Прокуроры всех 50 штатов США присоединились к антимонопольному расследованию против Google
Генеральные прокуроры штатов США запустили официальные антимонопольные расследования в отношении Google и Facebook.
Прокурор штата Техас Кен Пакстон (Ken Paxton) возглавит расследование предполагаемого антиконкурентного поведения со стороны Google, а генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс (Letitia James) –
Расследование в отношении Google поддержат прокуроры всех 50 штатов. Расследование против Facebook – генеральные прокуроры Колорадо, Флориды, Айовы, Небраски, Северной Каролины, Огайо, Теннесси и округа Колумбия.
Согласно
Прокуроры также будут сотрудничать с федеральными властями. В настоящее время деятельность крупных технологических компаний изучают обе палаты Конгресса США, а также Министерство юстиции (DOJ) и Федеральная торговая комиссия (FTC). При этом львиная доля внимания как законодателей, так и регуляторов, приходится на Google.
Напомним, ранее Google подтвердил, что является одним из объектов антимонопольного расследования DOJ.
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