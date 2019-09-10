Прокуроры всех 50 штатов США присоединились к антимонопольному расследованию против Google

Генеральные прокуроры штатов США запустили официальные антимонопольные расследования в отношении Google и Facebook.

Прокурор штата Техас Кен Пакстон (Ken Paxton) возглавит расследование предполагаемого антиконкурентного поведения со стороны Google , а генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс (Letitia James) – расследование против Facebook.

Расследование в отношении Google поддержат прокуроры всех 50 штатов. Расследование против Facebook – генеральные прокуроры Колорадо, Флориды, Айовы, Небраски, Северной Каролины, Огайо, Теннесси и округа Колумбия.

Согласно заявлению , опубликованному офисом генерального прокурора Техаса, «двухпартийная коалиция объявила о планах расследовать всеобъемлющий контроль Google над рынками онлайн-рекламы и поисковым трафиком, который мог привести к антиконкурентному поведению, вредящему потребителям».

Прокуроры также будут сотрудничать с федеральными властями. В настоящее время деятельность крупных технологических компаний изучают обе палаты Конгресса США , а также Министерство юстиции (DOJ) и Федеральная торговая комиссия (FTC). При этом львиная доля внимания как законодателей, так и регуляторов, приходится на Google .