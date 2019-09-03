Google оштрафован за сбор данных о несовершеннолетних на YouTube

Google выплатит рекордный штраф — от $150 до $200 млн — из-за претензий к YouTube относительно сбора данных о несовершеннолетних без согласия родителей. Этот штраф станет одним из крупнейших, наложенных в рамках закона о защите конфиденциальности детей в интернете.

Расследованием занимается Федеральная торговая комиссия (FTC). Жалобу подала коалиция по защите конфиденциальности, куда пользователи пожаловались на то, что YouTube собирает в интернете личную информацию о несовершеннолетних, а затем использует ее для таргетированной рекламы. YouTube признал, что получал доступ к следующим данным: местоположение, история посещения веб-сайтов и номера телефонов несовершеннолетних пользователей.

Согласно FTC, Google не только нарушил Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA), который запрещает отслеживание и таргетинг на пользователей, младше 13 лет, но и не обеспечил должную защиту тем детям, которые использовали его видеосервис.

Напомним, о расследовании против YouTube со стороны FTC стало известно в конце июня. В Google согласны с тем, что проблема существует, и активно принимают меры для ее решения.

Так с сентября этого года YouTube запускает сайт YouTube Kids, где будут размещены безопасные видео для детей из приложения YouTube Kids. Мобильное приложение также критикуется за ненадлежащий контент и тот факт, что дети более активно посещают основной сайт, а не специально выделенное для них приложение.