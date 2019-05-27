В сети появились «тарифы» на интернет от проекта SpaceX — Starlink. Это фейк

24 мая SpaceX запустила первые 60 спутников интернет-системы Starlink. После этого в сети начала распространяться фотография о возможных тарифах на интернет от компании. Впрочем, это фейк — никакого подтверждения эта информация не получила. , пишут AIN.UA

В сети появились «тарифы» на интернет от проекта SpaceX — Starlink. Это фейк

SpaceX якобы предлагает подписку на свои интернет услуги. 10 000 Мбит/с стоит $10 в месяц, а 1 млн Мбит/с — $30. Это фейк по двум причинам:

  1. Этих данных нет ни на официальном сайте Starlink, ни в социальных сетях Илона Маска.
  2. 10 000 Мбит/с за $10 в месяц — «тарифы» выглядят, как минимум, неправдоподобно.

Более того, даже в Украине появились люди, которые захотели заработать на SpaceX. Издание InternetUA сообщало, что в Facebook начали появляться объявления якобы по продаже устройств для приема бесплатного спутникового интернета — как раз после запуска Starlink.

Объявления ведут на ресурсы, которые позиционируют себя как интернет-магазины компании Tenda Global. На них можно купить Wi-Fi роутер, чтобы подключить «новый бесплатный безлимитный высокоскоростной спутниковый интернет». Впрочем, судя по информации с официального сайта Tenda, этот роутер не способен принимать сигнал от спутника.


Дмитрий Демченко, AIN


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