Ведущий специалист по борьбе с веб-спамом Google Брайан Уайт покинул компанию

В этом месяце Google лишился ведущего специалиста по борьбе с веб-спамом — Брайана Уайта (Brian White).

I did. Taking some time to think about other stuff ? — Brian White (@brianwhite) May 22, 2019

Уайт проработал в компании более 16 лет. Согласно информации на его странице в LinkedIn, в 2003 году он создал команду Webspam Analyst. В ней он многие годы трудился над выявлением спама в результатах поиска, работая бок о бок с известным в SEO-сообществе специалистом Мэттом Каттсом.

Уайт расследовал самые сложные случаи и вместе со своей командой предпринимал необходимые действия, а также давал советы по долгосрочным алгоритмическим решениям.

Уайт также участвовал в разработке правил, связанных со спамом, в рекомендациях для вебмастеров.

Точную причину своего ухода специалист не назвал, но заявил, что займётся «новыми интересами».

В отличие от Мэтта Каттса, Брайан Уайт мало известен в SEO-сообществе, поскольку он практически не принимал участия в публичных мероприятиях и обсуждениях. Вместо этого он предпочитал оставаться «за кулисами».