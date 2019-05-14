Facebook ответил на призыв положить конец его монополии

На днях сооснователь Facebook Крис Хьюз (Chris Hughes) в своей колонке в The New York Times призвал регуляторов разделить компанию. По его словам, чрезмерный фокус главы Facebook Марка Цукерберга на росте привёл к тому, что ему пришлось пожертвовать безопасностью пользователей ради кликов, и он должен ответить за ошибки своего детища.

Facebook ответил на это заявление собственной колонкой в NYT, где отметил, что компанию нельзя наказывать за достигнутый ею успех, а причина проблем с безопасностью вовсе не в её размере.

Автором колонки выступил вице-президент по глобальным связам и коммуникациям Facebook Ник Клегг (Nick Clegg). В своей заметке он согласился с тезисом Хьюза о том, что компании должны отвечать за свои действия, однако технологические гиганты, такие как Facebook, не должны быть единственными, кто занимается важными социальными, политическими и этическими вопросами в интернете.

При этом он отметил, что разделение Facebook, к которому призывает Хьюз, было бы неправильным решением.

«Проблемы, на которые он намекает, включая вмешательство в выборы и гарантии конфиденциальности, не исчезнут, если расколоть Facebook или любую другую крупную техническую компанию», — считает Клегг.

Клегг утверждает, что размер и масштаб Facebook – это не проблема, а возможности для инноваций и достижения миллиардов людей. Он также напомнил об основных вопросах, над которыми Facebook работал в последние пару лет: удаление террористического и разжигающего ненависть контента, пресечение попыток вмешательства в выборы и защита данных пользователей. При этом он подчеркнул, что компании меньшего размера вряд ли бы удалось достигнуть сопоставимых результатов.

Клегг также опроверг аргумент своего оппонента о том, что компания является монополией, отметив, что на её долю приходится лишь 20% рынка интернет-рекламы. Он также добавил, что Хьюз неправильно понимает антимонопольное законодательство, хотя эти законы и так устарели и вряд ли будут эффективны.

Марк Цукерберг также ответил на заявление Хьюза. По его словам, то, что предлагает сделать Хьюз, не решит обозначенных им проблем.

«Реальные проблемы связаны с вредоносным контентом и поиском баланса между самовыражением и безопасностью, предотвращением вмешательств в выборы и приватностью», — заявил Цукерберг.

При этом Хьюз считает, что те вопросы, с которыми сталкивается Facebook, усугубляются огромным охватом соцсети, а при меньших размерах компании они могут стать более управляемыми.

Напомним, ранее акционеры Facebook предприняли очередную попытку лишить Марка Цукерберга власти.