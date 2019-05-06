Google Ads завершил работу над новым Планировщиком ключевых слов

В 2018 году Google запустил Планировщик ключевых слов в новом интерфейсе Ads. Постепенно инструмент подвергался изменениям, основанным на обратной связи от пользователей. Так, в нём была упрощена навигация и улучшено прогнозирование.

Теперь новая версия Планировщика полностью функциональна, а все необходимые изменения уже внесены . В связи с этим старая версия инструмента больше не поддерживается.

Новый Планировщик ключевых слов позволяет:

загружать данные по объёмам запросов для отдельных ключевых слов;

использовать до 10 исходных фраз за один раз;

получать более детальный рейтинг конкуренции по ключевым фразам;

сохранять варианты ключевых слов в существующих кампаниях;

получать рекомендации по дневному бюджету;

просматривать статус по всем загруженным ключевым словам;

просматривать прогнозы для всех языков.

Напомним, что большинство из этих функций стали доступны в марте.