Google Ads завершил работу над новым Планировщиком ключевых слов

В 2018 году Google запустил Планировщик ключевых слов в новом интерфейсе Ads. Постепенно инструмент подвергался изменениям, основанным на обратной связи от пользователей. Так, в нём была упрощена навигация и улучшено прогнозирование.

Теперь новая версия Планировщика полностью функциональна, а все необходимые изменения уже внесены. В связи с этим старая версия инструмента больше не поддерживается.

Новый Планировщик ключевых слов позволяет:

  • загружать данные по объёмам запросов для отдельных ключевых слов;
  • использовать до 10 исходных фраз за один раз;
  • получать более детальный рейтинг конкуренции по ключевым фразам;
  • сохранять варианты ключевых слов в существующих кампаниях;
  • получать рекомендации по дневному бюджету;
  • просматривать статус по всем загруженным ключевым словам;
  • просматривать прогнозы для всех языков.

Напомним, что большинство из этих функций стали доступны в марте.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Путин подписал закон об изоляции роSSийского интернетаПутин подписал закон об изоляции роSSийского интернета
С файлами Google Docs теперь можно работать в офлайн-режимеС файлами Google Docs теперь можно работать в офлайн-режиме
Киберполиция ищет сотрудников. Заработная плата – от 11 000 грн и соцпакет
F8 2019: редизайн Facebook, Messenger для десктопов и другие анонсыF8 2019: редизайн Facebook, Messenger для десктопов и другие анонсы
Поисковик CC Search от Creative Commons вышел из бетыПоисковик CC Search от Creative Commons вышел из беты
Блок рекламы


Похожие новости
Google: как страницы низкого качества влияют на ранжирование сайта в целомGoogle: как страницы низкого качества влияют на ранжирование сайта в целом
Google о mobile-first индексации: «Мы продвигаемся»Google о mobile-first индексации: «Мы продвигаемся»
В Google Ads появилась возможность выгрузки отчётов сразу в ТаблицыВ Google Ads появилась возможность выгрузки отчётов сразу в Таблицы
Google так и не закрыл уязвимость, позволяющую совершать XSS-атаки на GooglebotGoogle так и не закрыл уязвимость, позволяющую совершать XSS-атаки на Googlebot
Google займётся разрушением SEO-мифов в новой серии видеоGoogle займётся разрушением SEO-мифов в новой серии видео
Google вернул пропавшие данные о ручных санкциях в Search ConsoleGoogle вернул пропавшие данные о ручных санкциях в Search Console
Google позволит автоматически удалять историю местоположений и поискаGoogle позволит автоматически удалять историю местоположений и поиска
С файлами Google Docs теперь можно работать в офлайн-режимеС файлами Google Docs теперь можно работать в офлайн-режиме
Google возобновил обновление отчётов в Search ConsoleGoogle возобновил обновление отчётов в Search Console
Google Ads начал ограничивать рекламу сервисных центровGoogle Ads начал ограничивать рекламу сервисных центров
Последние новости
Подгружаем последние новости