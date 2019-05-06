Google Ads завершил работу над новым Планировщиком ключевых слов
В 2018 году Google запустил Планировщик ключевых слов в новом интерфейсе Ads. Постепенно инструмент подвергался изменениям, основанным на обратной связи от пользователей. Так, в нём была упрощена навигация и улучшено прогнозирование.
Теперь новая версия Планировщика полностью функциональна, а все необходимые изменения
Новый Планировщик ключевых слов позволяет:
- загружать данные по объёмам запросов для отдельных ключевых слов;
- использовать до 10 исходных фраз за один раз;
- получать более детальный рейтинг конкуренции по ключевым фразам;
- сохранять варианты ключевых слов в существующих кампаниях;
- получать рекомендации по дневному бюджету;
- просматривать статус по всем загруженным ключевым словам;
- просматривать прогнозы для всех языков.
Напомним, что большинство из этих функций стали доступны в марте.
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