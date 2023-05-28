Патріарх Кіріл "благословив" контрнаступ ЗСУ

Гундяєву "допомогли" хакери.

Патріарх Російської православної церкви Московського патріархату Кіріл (Гундяєв) благословив український контрнаступ. Хакери зламали сайт резиденції Кіріла «Подворьє» в Пєрєдєлкіно і опублікували оприлюднене раніше відео Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного із молитвою за український контрнаступ, інформує ZN.ua .

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«Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас, заради слави імені Твого, і нехай на нас збудуться слова, сказані Мойсеєм: будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь бореться за нас. Слава Україні», — йдеться в тексті молитви.