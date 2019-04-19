Google может полностью убрать поддержку директивы noindex в robots.txt
Google уже многие годы говорит вебмастерам, что не поддерживает директиву noindex в файле robots.txt. Однако некоторые SEO-специалисты по-прежнему её используют. Поэтому в компании задумались над тем, чтобы полностью отказаться от этой директивы и сделать так, чтобы она не работала. Об этом заявил сотрудник поиска Гэри Илш в ходе обсуждения на эту тему в Twitter.
Обсуждение инициировал один из пользователей соцсети. Он обратился к Джону Мюллеру и попросил совета относительно использования noindex в robots.txt. Однако Мюллер ответил, что официально эта директива не поддерживается:
We don't officially support it, so I wouldn't rely on any particular effect.
Далее он добавил, что «технически robots.txt предназначен для сканирования. Метатеги – для индексирования. Во время индексации они будут применяться на одной и той же стадии, поэтому нет никаких веских оснований иметь их обоих».
На что один из специалистов отметил, что директива noindex в robots.txt — это очень полезная функция при взаимодействии с внешними разработчиками/агентствами — когда не получается получить доступ к конкретному поддомену.
Илш ответил, что проведёт исследование, чтобы посмотреть, как вебмастера используют эту директиву. Если таких будет много, то он обсудит этот вопрос с вышестоящим руководством.
Alright. I'll run a study to see how people are using it. If the majority are screwing themselves with it, then I'll go ahead for approvals
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.