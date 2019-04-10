Google: Частое сканирование не способствует улучшению позиций сайта

Частое сканирование сайта поисковым роботом Google никак не влияет на его позиции в ранжировании. Об этом, уже в который раз, сообщил Джон Мюллер на форуме Reddit.

По его словам, это заблуждение — считать, что чем чаще поисковый робот обращается к сайту, тем лучше это для его позиций в выдаче. Это лишь означает, что Google быстро замечает изменения на сайте.

В общем, частое или редкое сканирование сайта роботом Google никак не соотносится с более высокими или более низкими позициями этого сайта. Скорость обращения краулера зависит от бюджета сканирования, который имеется у сайта, и от знания Google о том, как часто на том или ином сайте появляется новый контент. Так например, есть высоко ранжирующиеся статические сайты, которые мало меняются, и их не нужно так часто сканировать. А есть сайты, регулярно добавляющие новый контент, и которые приходится часто сканировать, но их позиции оставляют желать лучшего.

Вот что сказал Джон Мюллер на Reddit:

«Google начнет сканировать ваш сайт, когда увидит на него ссылку, или когда вы отправите ее для индексации. После этого, если Google увидит, что сайт представляет какую-то ценность для пользователя, он будет регулярно его сканировать и индексировать, пытаясь получать с этого сайта все больше и больше страниц. Есть много факторов, влияющих на частоту сканирования сайта, и большая часть из них касается именно выяснения полезности для пользователей. Частое сканирование не означает, что позиции сайта лучше — это распространенное заблуждение — это просто означает, что Google способен видеть изменения немного быстрее».