Google: Частое сканирование не способствует улучшению позиций сайта
Частое сканирование сайта поисковым роботом Google никак не влияет на его позиции в ранжировании. Об этом, уже в который раз,
По его словам, это заблуждение — считать, что чем чаще поисковый робот обращается к сайту, тем лучше это для его позиций в выдаче. Это лишь означает, что Google быстро замечает изменения на сайте.
В общем, частое или редкое сканирование сайта роботом Google никак не соотносится с более высокими или более низкими позициями этого сайта. Скорость обращения краулера зависит от бюджета сканирования, который имеется у сайта, и от знания Google о том, как часто на том или ином сайте появляется новый контент. Так например, есть высоко ранжирующиеся статические сайты, которые мало меняются, и их не нужно так часто сканировать. А есть сайты, регулярно добавляющие новый контент, и которые приходится часто сканировать, но их позиции оставляют желать лучшего.
Вот что сказал Джон Мюллер на Reddit:
«Google начнет сканировать ваш сайт, когда увидит на него ссылку, или когда вы отправите ее для индексации. После этого, если Google увидит, что сайт представляет какую-то ценность для пользователя, он будет регулярно его сканировать и индексировать, пытаясь получать с этого сайта все больше и больше страниц. Есть много факторов, влияющих на частоту сканирования сайта, и большая часть из них касается именно выяснения полезности для пользователей. Частое сканирование не означает, что позиции сайта лучше — это распространенное заблуждение — это просто означает, что Google способен видеть изменения немного быстрее».
Напомним, в конце февраля стало известно, что Google активно работает над сокращением временного разрыва между сканированием и полным рендерингом страниц.
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Internet и сети
10.04.2019 02:56