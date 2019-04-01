Facebook объяснит, почему в ленте отображается тот или иной контент

Facebook запускает новую функцию, с помощью которой пользователи смогут понять, почему в их ленте отображается тот или иной контент.

Новая функция получила название «Почему я вижу эту запись» («Why am I seeing this post). В ближайшие дни она станет доступна всем пользователям.

Этот пункт появится в выпадающем меню в правом верхнем углу записей в ленте. Выбрав его, пользователь увидит, почему отображается конкретный пост. Например, в связи с тем, что пользователь дружит с его автором; состоит в группе; отмечал страницу как понравившуюся и т.д.

Facebook также покажет статистику, которая повлияла на решение показать данный пост пользователю. Например, это могло быть сделано потому, что он «лайкал» или комментировал предыдущие посты конкретного пользователя, группы или страницы. Или же этот пост более популярный, чем другие записи, опубликованные этими людьми или организациями.

В новом окне также можно будет быстро отписаться от пользователя или страницы, сделать показ записей от них приоритетным и отредактировать настройки предпочтений по ленте в целом.

Аналогичные изменения также были внесены в пункт «Почему я это вижу» в рекламных объявлениях.

Напомним, что в феврале Facebook обновил этот пункт, чтобы пользователи могли видеть, кто загрузил их информацию для показа таргетированной рекламы.


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