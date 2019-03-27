Военное руководство США обеспокоено ИИ-разработками Google в Китае

Глава Google Сундар Пичаи встретится с американским генералом и председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом.

Встреча пройдёт сегодня в Вашингтоне. Пичаи и Данфорд обсудят деловые и технологические инициативы Google в Китае.

Решение о встрече было принято после того, как во время слушаний в Сенате ранее в этом месяце Данфорд отметил, что ИИ-разработки Google в Китае «опосредованно приносят пользу китайским военным».

Президент США Дональд Трамп поддержал генерала, заявив в Twitter : « Google помогает Китаю и его вооружённым силам, а не США ».

Google is helping China and their military, but not the U.S. Terrible! The good news is that they helped Crooked Hillary Clinton, and not Trump….and how did that turn out? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 16, 2019

Представитель Google ответил на этот твит в конце прошлой недели: «Мы не работаем с китайскими военными».

Google открыл ИИ-лабораторию в Пекине в конце 2017 года. На своём сайте компания утверждает, что её деятельность в области искусственного интеллекта в Китае сосредоточена на «образовании, исследованиях в области понимания естественного языка и рыночных алгоритмов, а также на разработке глобально доступных инструментов».

При этом Google – это не единственная американская технологическая компания, ведущая деятельность в Китае. Так, в прошлом году Amazon и Microsoft запустили собственные ИИ-лаборатории в Поднебесной, и в отличие от Google , эти компании уже продают свои облачные сервисы в Китае.