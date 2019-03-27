Военное руководство США обеспокоено ИИ-разработками Google в Китае

Глава Google Сундар Пичаи встретится с американским генералом и председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом.

Встреча пройдёт сегодня в Вашингтоне. Пичаи и Данфорд обсудят деловые и технологические инициативы Google в Китае.

Решение о встрече было принято после того, как во время слушаний в Сенате ранее в этом месяце Данфорд отметил, что ИИ-разработки Google в Китае «опосредованно приносят пользу китайским военным».

Президент США Дональд Трамп поддержал генерала, заявив в Twitter: «Google помогает Китаю и его вооружённым силам, а не США».

Google is helping China and their military, but not the U.S. Terrible! The good news is that they helped Crooked Hillary Clinton, and not Trump….and how did that turn out?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 16, 2019

Представитель Google ответил на этот твит в конце прошлой недели: «Мы не работаем с китайскими военными».

Google открыл ИИ-лабораторию в Пекине в конце 2017 года. На своём сайте компания утверждает, что её деятельность в области искусственного интеллекта в Китае сосредоточена на «образовании, исследованиях в области понимания естественного языка и рыночных алгоритмов, а также на разработке глобально доступных инструментов».

При этом Google – это не единственная американская технологическая компания, ведущая деятельность в Китае. Так, в прошлом году Amazon и Microsoft запустили собственные ИИ-лаборатории в Поднебесной, и в отличие от Google, эти компании уже продают свои облачные сервисы в Китае.

Напомним, в августе стало известно, что Google работает над поисковиком с цензурой для Китая. В декабре компания заявила, что прекратила работу над проектом. Однако ранее в этом месяце появилась информация о том, что на самом деле это может быть не так.


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