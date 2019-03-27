Военное руководство США обеспокоено ИИ-разработками Google в Китае

Представитель Google ответил на этот твит в конце прошлой недели: «Мы не работаем с китайскими военными».
Google открыл ИИ-лабораторию в Пекине в конце 2017 года. На своём сайте компания утверждает, что её деятельность в области искусственного интеллекта в Китае сосредоточена на «образовании, исследованиях в области понимания естественного языка и рыночных алгоритмов, а также на разработке глобально доступных инструментов».
При этом Google – это не единственная американская технологическая компания, ведущая деятельность в Китае. Так, в прошлом году Amazon и Microsoft запустили собственные ИИ-лаборатории в Поднебесной, и в отличие от Google, эти компании уже продают свои облачные сервисы в Китае.
Напомним, в августе стало известно, что Google работает над поисковиком с цензурой для Китая. В декабре компания заявила, что прекратила работу над проектом. Однако ранее в этом месяце появилась информация о том, что на самом деле это может быть не так.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.