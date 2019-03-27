Google упраздняет оператор info
Google
Используя опреатор info, можно было просмотреть канонический URL для конкретной страницы. Однако, поскольку эти данные доступны в инструменте проверки URL, то отдельный поисковый оператор, по мнению Google, больше не нужен.
В компании также отметили, что инструмент проверки URL показывает канонический URL, выбранный поисковиком. Если владельцы сайта не согласны с выбором Google, то им нужно
Напомним, что Google запустил инструмент проверки URL в июне 2018 года. С помощью этого инструмента можно получить сведения о проиндексированной версии страницы, узнать канонический URL и увидеть ошибки, связанные с AMP, разметкой и индексированием.
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27.03.2019 19:09