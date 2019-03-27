Google упраздняет оператор info

Google сообщил , что отключит поисковый оператор info. Причиной такого решения стал тот факт, что эта команда мало используется, а получить эти данные можно с помощью инструмента проверки URL в Search Console.

Используя опреатор info, можно было просмотреть канонический URL для конкретной страницы. Однако, поскольку эти данные доступны в инструменте проверки URL, то отдельный поисковый оператор, по мнению Google , больше не нужен.

В компании также отметили, что инструмент проверки URL показывает канонический URL, выбранный поисковиком. Если владельцы сайта не согласны с выбором Google , то им нужно разобраться с дублированным контентом на своём ресурсе.