Google упраздняет оператор info

Google сообщил, что отключит поисковый оператор info. Причиной такого решения стал тот факт, что эта команда мало используется, а получить эти данные можно с помощью инструмента проверки URL в Search Console.

Используя опреатор info, можно было просмотреть канонический URL для конкретной страницы. Однако, поскольку эти данные доступны в инструменте проверки URL, то отдельный поисковый оператор, по мнению Google, больше не нужен.

В компании также отметили, что инструмент проверки URL показывает канонический URL, выбранный поисковиком. Если владельцы сайта не согласны с выбором Google, то им нужно разобраться с дублированным контентом на своём ресурсе.

Напомним, что Google запустил инструмент проверки URL в июне 2018 года. С помощью этого инструмента можно получить сведения о проиндексированной версии страницы, узнать канонический URL и увидеть ошибки, связанные с AMP, разметкой и индексированием.


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