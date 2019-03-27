SEL: мартовский апдейт Google не имел конкретной направленности

Издание Search Engine Land поделилось результатами опроса, призванного выяснить особенности последнего обновления основного алгоритма Google .

Опрос был проведён среди англоязычных SEO-специалистов. В нём приняли участие более 500 человек. Среди них также значились те вебмастера, сайты которых пострадали от Medic Update.

В ходе анализа полученных результатов каких-либо очевидных паттернов выявить не удалось. Как показал опрос, этот апдейт не был нацелен на конкретную категорию сайтов или тактику продвижения. При этом он был более широким, чем предыдущее обновление, получившее название Medic Update.

В одном из вопросов респондентов спрашивали, заметили ли они в результате последнего апдейта улучшения по сайтам, пострадавшим от предыдущих обновлений основного алгоритма. Около 56% ответили «Да», а 44% – «Нет».

Что касается характера влияния мартовского апдейта на сайты, то оно было преимущественно негативным. Об этом заявили 58% респондентов. При этом 33% наблюдали положительные сдвиги, а 9% не заметили никаких изменений вообще:

На вопрос, что владельцы сайтов делали, чтобы получить улучшения, многие ответили «Ничего». При этом среди тех, кто внедрял какие-либо изменения, большинство уделило внимание повышению качества контента:

Исходя из результатов опроса, Search Engine Land рекомендует тем, кто пострадал от мартовского обновления Google , придерживаться более целостного взгляда на свой ресурс. Так, сайт может требовать изменений, связанных с техническим SEO, улучшением контента, структурой, пользовательским опытом или ссылочным профилем. Можно также попросить коллег, чтобы они поделились своим мнением по сайту, или заказать SEO-аудит. Главное, улучшить качество ресурса в целом.

Напомним, что по данным Sistrix, от последнего апдейта Google выиграли бывшие «лузеры» — те, кто пострадал от предыдущих обновлений алгоритма.