Dropbox ограничил бесплатный доступ тремя устройствами на аккаунт
Облачное хранилище Dropbox
В аккаунтах Plus и Professional количество подсоединяемых устройств по-прежнему не ограничено.
Тем, кто хочет подключить к базовому аккаунту больше устройств, сервис предлагает опробовать один из тарифных планов, стоимость которых стартует от $8,25 в месяц.
Ограничив доступ к сервису, Dropbox рискует лишиться части пользователей, хотя бесплатные пользователи, возможно, не такая большая потеря. С другой стороны, для большинства людей трёх устройств вполне достаточно (смартфон, планшет и компьютер).
Более веской причиной для перехода на платный аккаунт является увеличение размера хранилища. Пользователям аккаунтов Basic доступны лишь 2 ГБ, тогда как за $8,25 в месяц можно получить 1000 ГБ.
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Internet и сети
15.03.2019 09:16