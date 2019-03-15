Dropbox ограничил бесплатный доступ тремя устройствами на аккаунт

Облачное хранилище Dropbox установило ограничение на подключение устройств к бесплатным аккаунтам Basic. Теперь владельцы этих аккаунтов смогут подключить не более трёх устройств.

В аккаунтах Plus и Professional количество подсоединяемых устройств по-прежнему не ограничено.

Тем, кто хочет подключить к базовому аккаунту больше устройств, сервис предлагает опробовать один из тарифных планов, стоимость которых стартует от $8,25 в месяц.

Ограничив доступ к сервису, Dropbox рискует лишиться части пользователей, хотя бесплатные пользователи, возможно, не такая большая потеря. С другой стороны, для большинства людей трёх устройств вполне достаточно (смартфон, планшет и компьютер).

Более веской причиной для перехода на платный аккаунт является увеличение размера хранилища. Пользователям аккаунтов Basic доступны лишь 2 ГБ, тогда как за $8,25 в месяц можно получить 1000 ГБ.


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