Google может автоматически создавать доменные ресурсы в Search Console

В тексте сообщения говорится следующее: «На основании ваших существующих ресурсов мы создали для вас следующие доменные ресурсы».
На другие подтверждённые ресурсы эта функция не влияет, так что появление каких-либо проблем от автоматического создания доменных ресурсов маловероятно.
Напомним, что Google официально запустил доменные ресурсы (Domain Properties) в Search Console в феврале. Новая опция позволяет объединять несколько ресурсов, относящихся к одному домену, и получать по ним агрегированную статистику.
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