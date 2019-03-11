Google может автоматически создавать доменные ресурсы в Search Console

На днях стало известно, что Google может автоматически создавать доменные ресурсы в Search Console. Об этом свидетельствует оповещение, полученное одним из пользователей сервиса.

Консультант по интернет-маркетингу Росс Берфут (Ross Barefoot) поделился полученным уведомлением в Twitter:

Thank you #Google #SearchConsole team! Got this notice today. Domain properties in the new GSC are replacing Property Sets in the old GSC. Better yet, G just decided to create them proactively without a need to re-verify. @rustybrick @Marie_Haynes , you probably have seen it. pic.twitter.com/xoE4rPQEN6

— Ross Barefoot (@rossbarefoot) March 8, 2019

В тексте сообщения говорится следующее: «На основании ваших существующих ресурсов мы создали для вас следующие доменные ресурсы».

На другие подтверждённые ресурсы эта функция не влияет, так что появление каких-либо проблем от автоматического создания доменных ресурсов маловероятно.

Напомним, что Google официально запустил доменные ресурсы (Domain Properties) в Search Console в феврале. Новая опция позволяет объединять несколько ресурсов, относящихся к одному домену, и получать по ним агрегированную статистику.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
РоSSийская "фабрика троллей" готовится вмешиваться в выборы в США по новой тактике, - BloombergРоSSийская "фабрика троллей" готовится вмешиваться в выборы в США по новой тактике, - Bloomberg
В Pinterest появились новые инструменты для продвижения и продажи товаровВ Pinterest появились новые инструменты для продвижения и продажи товаров
Сотрудники Google не верят, что проект Dragonfly закрытСотрудники Google не верят, что проект Dragonfly закрыт
Google: почему сайт может не занимать 1-ю позицию по брендовым запросамGoogle: почему сайт может не занимать 1-ю позицию по брендовым запросам
Цукерберг пообещал защитить личные данные пользователей FacebookЦукерберг пообещал защитить личные данные пользователей Facebook
Блок рекламы


Похожие новости
Google добавил новые функции в поиск по отелям и авиабилетамGoogle добавил новые функции в поиск по отелям и авиабилетам
Google ответил на частые вопросы по датам на веб-страницахGoogle ответил на частые вопросы по датам на веб-страницах
Google снова убрал «углублённые статьи» из поисковой выдачиGoogle снова убрал «углублённые статьи» из поисковой выдачи
Google обновил результаты поиска по автомобильным запросамGoogle обновил результаты поиска по автомобильным запросам
Технология Google Duplex уже работает в 43 штатах СШАТехнология Google Duplex уже работает в 43 штатах США
Google Play позволил создавать бонусные товары для платы за просмотр рекламыGoogle Play позволил создавать бонусные товары для платы за просмотр рекламы
В Moz проанализировали возможное обновление Google в районе 1 мартаВ Moz проанализировали возможное обновление Google в районе 1 марта
Google представил новые форматы рекламы в поиске по картинкамGoogle представил новые форматы рекламы в поиске по картинкам
Google: почему сайт может не занимать 1-ю позицию по брендовым запросамGoogle: почему сайт может не занимать 1-ю позицию по брендовым запросам
Google о переадресации ссылок с похожего домена на основной сайтGoogle о переадресации ссылок с похожего домена на основной сайт
Последние новости
Подгружаем последние новости