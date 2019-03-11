На днях стало известно, что Google может автоматически создавать доменные ресурсы в Search Console. Об этом свидетельствует оповещение, полученное одним из пользователей сервиса.

Консультант по интернет-маркетингу Росс Берфут (Ross Barefoot) поделился полученным уведомлением в Twitter :

Thank you #Google #SearchConsole team! Got this notice today. Domain properties in the new GSC are replacing Property Sets in the old GSC. Better yet, G just decided to create them proactively without a need to re-verify. @rustybrick @Marie_Haynes , you probably have seen it. pic.twitter.com/xoE4rPQEN6 — Ross Barefoot (@rossbarefoot) March 8, 2019

В тексте сообщения говорится следующее: «На основании ваших существующих ресурсов мы создали для вас следующие доменные ресурсы».

На другие подтверждённые ресурсы эта функция не влияет, так что появление каких-либо проблем от автоматического создания доменных ресурсов маловероятно.