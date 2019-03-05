Google сделал акции и предложения компаний более заметными в поиске

Google обновил оформление записей с акциями и другими предложениями на панелях компаний в поиске. Теперь эти записи будут представлены в виде карусели, в которой может отображаться до 10 разных предложений.

В мобильном поиске это будет выглядеть так:

Чтобы добавить информацию об акции на панель компании, нужно войти в аккаунт Google Мой бизнес, перейти в раздел «Записи» и выбрать тип записи «Предложение».

В записях этого типа необходимо указывать заголовок, дату, а также время начала и окончания акции. В них также можно добавлять фотографии, видео, код купона, ссылку и условия акции.

Обновление призвано помочь бизнесу привлечь больше клиентов, а пользователям – сориентироваться в предложениях компаний.

Напомним, что в августе Google Мой бизнес добавил статистику по записям в поиске. Теперь пользователи сервиса могут видеть, насколько эти публикации эффективны, включая данные по просмотрам и кликам.


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