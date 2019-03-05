Google сделал акции и предложения компаний более заметными в поиске
Google
В мобильном поиске это будет выглядеть так:
Чтобы добавить информацию об акции на панель компании, нужно войти в аккаунт Google Мой бизнес, перейти в раздел «Записи» и выбрать тип записи «Предложение».
В записях этого типа необходимо указывать заголовок, дату, а также время начала и окончания акции. В них также можно добавлять фотографии, видео, код купона, ссылку и условия акции.
Обновление призвано помочь бизнесу привлечь больше клиентов, а пользователям – сориентироваться в предложениях компаний.
Напомним, что в августе Google Мой бизнес добавил статистику по записям в поиске. Теперь пользователи сервиса могут видеть, насколько эти публикации эффективны, включая данные по просмотрам и кликам.
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