Google сделал акции и предложения компаний более заметными в поиске

Google обновил оформление записей с акциями и другими предложениями на панелях компаний в поиске. Теперь эти записи будут представлены в виде карусели, в которой может отображаться до 10 разных предложений.

В мобильном поиске это будет выглядеть так:

Чтобы добавить информацию об акции на панель компании, нужно войти в аккаунт Google Мой бизнес, перейти в раздел «Записи» и выбрать тип записи «Предложение».

В записях этого типа необходимо указывать заголовок, дату, а также время начала и окончания акции. В них также можно добавлять фотографии, видео, код купона, ссылку и условия акции.

Обновление призвано помочь бизнесу привлечь больше клиентов, а пользователям – сориентироваться в предложениях компаний.