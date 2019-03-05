Google Ads API вышел из беты

Google сообщил о выходе стабильной версии Google Ads API — v1. Бета-версия API, v0, будет переведена в разряд устаревших 30 апреля. Начиная с этой даты, она будет больше недоступна, а запросы к ней будут отклоняться.

Пользователям API необходимо обновить свои клиентские библиотеки до 30 апреля.

В настоящее время разработчики работают над приведением в соответствие функциональности старого AdWords API и нового Google Ads API. По их словам, они уже на завершающем этапе этого процесса. Параллельно с этим они также добавляют новые функции в Google Ads API.

Обновлённые клиентские библиотеки и примеры кода будут опубликованы 6 марта.