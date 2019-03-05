Google Ads API вышел из беты
Google
Пользователям API необходимо обновить свои клиентские библиотеки до 30 апреля.
В настоящее время разработчики работают над приведением в соответствие функциональности старого AdWords API и нового Google Ads API. По их словам, они уже на завершающем этапе этого процесса. Параллельно с этим они также добавляют новые функции в Google Ads API.
Обновлённые
Напомним, что Google выпустил бета-версию Google Ads API – нового интерфейса программирования, который призван заменить текущий
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