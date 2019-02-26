Facebook ответил на статью о низкой зарплате и проблемах с психикой у модераторов контента

На днях издание The Verge опубликовало развёрнутую статью под названием «Trauma Floor. Секретная жизнь модераторов Facebook в Америке». Материал основан на информации, полученной в ходе интервью с 12-ю настоящими и бывшими модераторами контента соцсети.

Согласно статье, модераторы Facebook – это контрактные работники, которые получают всего лишь $28 тыс. в год, тогда как зарплата штатных сотрудников составляет в среднем $240 тыс. Из-за постоянного контакта с самым экстремальным контентом модераторы отмечают негативное влияние такой работы на психику и здоровье. Проверяя публикации, они начинают верить в теории заговора. Их также преследует страх быть уволенными за «несколько ошибок в неделю». А некоторые из модераторов носят с собой на работу оружие – в целях самозащиты.

Со стрессом они справляются с помощью секса, наркотиков и сарказма. Однако это не спасает от ПТСР (посттравматического расстройства), признаки которого заметили у себя некоторые из тех, кто уже уволился с этой работы.

После выхода материала The Verge вице-президент Facebook Джастин Ософски (Justin Osofsky) заявил, что компания беспокоится обо всех своих работниках, в том числе контрактных.

Он также выступил в защиту сотрудничества Facebook c такими организациями, как Cognizant, которая набирает модераторов контента для соцсети в Аризоне.

«Эти партнёрства важны, поскольку они позволяют нам работать с устоявшимися компаниями, которые компетентны в этом типе работы и способны быстро предоставить нам персонал».

По его словам, чтобы улучшить условия работы для сотрудников, Facebook работает над стандартизацией своих контрактов и собирает обратную связь от работников. Кроме того, Facebook позволил контрактникам задавать вопросы руководству соцсети напрямую, а не через HR-службы тех компаний, которые их наняли.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
РоSSийский хакер на суде в США признался в кибератаках на банкиРоSSийский хакер на суде в США признался в кибератаках на банки
Cisco: к 2022 году мобильный интернет-трафик достигнет зетабайтаCisco: к 2022 году мобильный интернет-трафик достигнет зетабайта
В Украине запустили детский YouTube с родительским контролемВ Украине запустили детский YouTube с родительским контролем
Google: Lighthouse измеряет, как быстро загружается сайт для реальных пользователейGoogle: Lighthouse измеряет, как быстро загружается сайт для реальных пользователей
В коде Search Console обнаружен ряд новых отчётов и функцийВ коде Search Console обнаружен ряд новых отчётов и функций
Блок рекламы


Похожие новости
Facebook разблокировал страницы, связанные с пропагандистским каналом Russia Today
Facebook тестирует отдельную папку для сообщений от компаний в MessengerFacebook тестирует отдельную папку для сообщений от компаний в Messenger
Facebook улучшил настройки геоданных для пользователей AndroidFacebook улучшил настройки геоданных для пользователей Android
Facebook работает над чипами для искусственного интеллектаFacebook работает над чипами для искусственного интеллекта
Британские законодатели назвали Facebook «цифровым гангстером»Британские законодатели назвали Facebook «цифровым гангстером»
Власти ЕС заставят Google и Facebook раскрыть факторы ранжированияВласти ЕС заставят Google и Facebook раскрыть факторы ранжирования
Facebook заблокировал несколько аккаунтов, связанных с пропагандистским каналом Russia TodayFacebook заблокировал несколько аккаунтов, связанных с пропагандистским каналом Russia Today
Евросоюз обяжет Facebook и Google платить авторам роялти за контентЕвросоюз обяжет Facebook и Google платить авторам роялти за контент
Facebook следит за теми, кто оставлял угрозы в адрес компанииFacebook следит за теми, кто оставлял угрозы в адрес компании
Facebook грозит многомиллиардный штраф от FTCFacebook грозит многомиллиардный штраф от FTC
Последние новости
Подгружаем последние новости