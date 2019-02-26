Facebook ответил на статью о низкой зарплате и проблемах с психикой у модераторов контента

На днях издание The Verge опубликовало развёрнутую статью под названием «Trauma Floor. Секретная жизнь модераторов Facebook в Америке». Материал основан на информации, полученной в ходе интервью с 12-ю настоящими и бывшими модераторами контента соцсети.

Согласно статье, модераторы Facebook – это контрактные работники, которые получают всего лишь $28 тыс. в год, тогда как зарплата штатных сотрудников составляет в среднем $240 тыс. Из-за постоянного контакта с самым экстремальным контентом модераторы отмечают негативное влияние такой работы на психику и здоровье. Проверяя публикации, они начинают верить в теории заговора. Их также преследует страх быть уволенными за «несколько ошибок в неделю». А некоторые из модераторов носят с собой на работу оружие – в целях самозащиты.

Со стрессом они справляются с помощью секса, наркотиков и сарказма. Однако это не спасает от ПТСР (посттравматического расстройства), признаки которого заметили у себя некоторые из тех, кто уже уволился с этой работы.

После выхода материала The Verge вице-президент Facebook Джастин Ософски (Justin Osofsky) заявил , что компания беспокоится обо всех своих работниках, в том числе контрактных.

Он также выступил в защиту сотрудничества Facebook c такими организациями, как Cognizant, которая набирает модераторов контента для соцсети в Аризоне.

«Эти партнёрства важны, поскольку они позволяют нам работать с устоявшимися компаниями, которые компетентны в этом типе работы и способны быстро предоставить нам персонал».

По его словам, чтобы улучшить условия работы для сотрудников, Facebook работает над стандартизацией своих контрактов и собирает обратную связь от работников. Кроме того, Facebook позволил контрактникам задавать вопросы руководству соцсети напрямую, а не через HR-службы тех компаний, которые их наняли.