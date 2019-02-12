Google: синдицированный контент может обходить оригинал в ранжировании

Синдицированный контент (материалы, копии которых размещены на сторонних ресурсах) может обходить оригинал в ранжировании, занимая более высокие позиции. Об этом заявил сотрудник Google Джон Мюллер во время последней видеовстречи для вебмастеров.

И это тот компромисс, который владельцы сайтов должны учитывать, принимая решение о синдикации контента.

Почему так происходит? По словам Мюллера, существует ряд факторов, определяющих, какая версия контента является наиболее релевантной для пользователей.

Атрибут rel=”canonical” – это хороший способ указать, что является оригиналом. Однако его использование не всегда корректно, поскольку на самом деле страницы могут быть разными.

Возможно, текстовый блок совпадает на обеих страницах, но всё другое, что окружает текст, также может предоставлять дополнительную ценность для пользователей.

Переходя на страницы с синдицированным контентом, пользователи могут находить другую релевантную для себя информацию на сайте.

Это те вещи, которые Google принимает во внимание, определяя, как ранжировать эти две страницы – одну с оригинальным контентом и одну с синдицированным.

При этом никаких способов гарантировать, что синдицированный контент будет ранжироваться ниже оригинала, не существует. И об этом также нужно помнить, принимая решения об использовании этого варианта продвижения.

С одной стороны, синдикация контента позволяет охватить более широкую аудиторию. С другой, есть риск, что другие сайты могут обойти оригинальный источник в ранжировании.

Прослушать вопрос к Мюллеру и его ответ на него можно, начиная с отметки 8:57 на видео ниже: