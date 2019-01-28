Джон Мюллер: отклонение ссылок может помочь Google больше доверять другим ссылкам на сайт

Во время последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер заявил , что в некоторых случаях отклонение или удаление плохих ссылок на сайт может помочь поисковому алгоритму больше доверять другим ссылкам, указывающим на этот ресурс.

Вопрос на эту тему задала известный западный SEO-консультант Мари Хэйнс (Marie Haynes). Она спросила:

«Возможна ли ситуация, в которой ссылки могут навредить сайту алгоритмически – даже, если ручные санкции отсутствуют? Нам кажется, что мы заметили улучшения по некоторым сайтам после отклонения ссылок».

Мюллер ответил так:

«Это, безусловно, может иметь место. Когда алгоритм видят кучу действительно плохих ссылок, то в будущем он может быть немного более осторожными в отношении ссылок с этого сайта в целом. Поэтому, если вы удалите эти ссылки, то алгоритм увидит это и “подумает”, что всё не так плохо».

Далее Хэйнс добавила:

«Меня беспокоит, что люди тратят кучу денег на ссылочные аудиты, которые, как я думаю, того не стоят. С другой стороны, мы можем упускать возможности, не проводя аудит и не отклоняя ссылки, тогда как некоторые сайты могут получить от этого пользу. Ваш ответ очень помог».

В ответ Мюллер отметил, что для большинства сайтов это всё же не нужно, поэтому инструмент отклонения ссылок не является основной функцией в Search Console. Однако, если вебмастера беспокоят конкретные некачественные ссылки, то он вполне может их отклонить ради своего спокойствия.

«Я бы специально не занимался поиском таких ссылок, но если вы знаете о них и они вас действительно беспокоят, тогда вы можете позаботиться об этом», — заключил он.

Прослушать эту часть обсуждения можно, начиная с отметки 16:44 на видео ниже: