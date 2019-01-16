Nofollow не помог Google избавиться от спама в блоге для вебмастеров
Google
«За прошедшие годы мы прочитали тысячи комментариев к нашим публикациям в блоге Google Webmaster Central. Иногда они были чрезвычайно вдумчивыми, иногда — заставляли нас смеяться, но в большинстве случаев они не имели отношения к теме или же были откровенным спамом. Если подумать, последнее является довольно ироничным, учитывая, что это блог Google для вебмастеров», — говорится в
Отметим, что в 2005 году Google запустил атрибут nofollow, призванный помочь сайтам избавиться от спама в комментариях, сделав автоматическую рассылку комментариев нерентабельной.
Как показала практика, со своей задачей он не справился. Присутствие nofollow в ссылках на активность спамеров практически не повлияло. На сегодняшний день они продолжают публиковать спамные ссылки в комментариях — даже если это официальный блог Google для вебмастеров.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Internet и сети
16.01.2019 12:15
16.01.2019 12:17