Nofollow не помог Google избавиться от спама в блоге для вебмастеров

Google закрыл комментарии в своём официальном блоге для вебмастеров — Google Webmaster Central. Причиной этого стало то, что в большинстве случаев комментарии были «нерелевантными и даже спамными».

«За прошедшие годы мы прочитали тысячи комментариев к нашим публикациям в блоге Google Webmaster Central. Иногда они были чрезвычайно вдумчивыми, иногда — заставляли нас смеяться, но в большинстве случаев они не имели отношения к теме или же были откровенным спамом. Если подумать, последнее является довольно ироничным, учитывая, что это блог Google для вебмастеров», — говорится в заявлении компании.

Отметим, что в 2005 году Google запустил атрибут nofollow, призванный помочь сайтам избавиться от спама в комментариях, сделав автоматическую рассылку комментариев нерентабельной.

Как показала практика, со своей задачей он не справился. Присутствие nofollow в ссылках на активность спамеров практически не повлияло. На сегодняшний день они продолжают публиковать спамные ссылки в комментариях — даже если это официальный блог Google для вебмастеров.


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