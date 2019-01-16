Nofollow не помог Google избавиться от спама в блоге для вебмастеров

Google закрыл комментарии в своём официальном блоге для вебмастеров — Google Webmaster Central. Причиной этого стало то, что в большинстве случаев комментарии были «нерелевантными и даже спамными».

«За прошедшие годы мы прочитали тысячи комментариев к нашим публикациям в блоге Google Webmaster Central. Иногда они были чрезвычайно вдумчивыми, иногда — заставляли нас смеяться, но в большинстве случаев они не имели отношения к теме или же были откровенным спамом. Если подумать, последнее является довольно ироничным, учитывая, что это блог Google для вебмастеров», — говорится в заявлении компании.

Отметим, что в 2005 году Google запустил атрибут nofollow, призванный помочь сайтам избавиться от спама в комментариях, сделав автоматическую рассылку комментариев нерентабельной.