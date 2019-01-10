Instagram позволит публиковать посты сразу через несколько аккаунтов

Instagram запускает новую функцию, которая позволит публиковать записи сразу через несколько аккаунтов. Эта возможность будет доступна пользователям iOS. Когда она появится на Android (и появится ли вообще), в компании не уточнили.

Когда новая опция будет запущена, пользователь начнёт видеть её при создании новой записи. Пункт «Post to Other Accounts» будет добавлен в нижнюю часть экрана.

Эта функция призвана сэкономить время тем пользователям, которые управляют сразу несколькими учётными записями.

Напомним, что в 2016 году Instagram добавил в приложения для iOS и Android поддержку нескольких аккаунтов, чтобы пользователи могли переключаться между своими учётными записями. А в феврале 2017 года сервис позволил размещать несколько фото или видео в одном посте.


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