Instagram позволит публиковать посты сразу через несколько аккаунтов
Instagram
Когда новая опция будет запущена, пользователь начнёт видеть её при создании новой записи. Пункт «Post to Other Accounts» будет добавлен в нижнюю часть экрана.
Эта функция призвана сэкономить время тем пользователям, которые управляют сразу несколькими учётными записями.
Напомним, что в 2016 году Instagram добавил в приложения для iOS и Android поддержку нескольких аккаунтов, чтобы пользователи могли переключаться между своими учётными записями. А в феврале 2017 года сервис позволил размещать несколько фото или видео в одном посте.
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Internet и сети
10.01.2019 11:10