Instagram позволит публиковать посты сразу через несколько аккаунтов

Instagram запускает новую функцию, которая позволит публиковать записи сразу через несколько аккаунтов. Эта возможность будет доступна пользователям iOS . Когда она появится на Android (и появится ли вообще), в компании не уточнили.

Когда новая опция будет запущена, пользователь начнёт видеть её при создании новой записи. Пункт «Post to Other Accounts» будет добавлен в нижнюю часть экрана.

Эта функция призвана сэкономить время тем пользователям, которые управляют сразу несколькими учётными записями.