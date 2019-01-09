Google: количество показов рекламы на ТВ-экранах выросло на 80% в 2018 году

Google объявил, что в 2018 году количество показов рекламы на ТВ-экранах через Ad Manager выросло на 80%. Этому способствовал запуск ряда нововведений, включая расширение партнёрства с Disney.

На 2019 год Google запланировал ещё несколько инициатив для дальнейшего сближения телевидения и цифровой рекламы.

Показ объявлений Google во время перерывов на рекламу

В этом году Google продолжит работать со своими ТВ-партнёрами над новыми решениями для доставки объявлений во время перерывов на рекламу.

В настоящее время партнёры компании могут использовать динамическую вставку объявлений в Ad Manager для показа рекламы во время прямых трансляций на подключенных ТВ.

По данным Google, за последний год количество показов рекламы во время прямых трансляций увеличилось более чем в 2 раза.

В Ad Manager также доступна функция под названием «умные перерывы на рекламу», которая позволяет рекламодателям оптимизировать доходность.

Новые ТВ-партнёрства

В 2019 году Google также продолжит сотрудничать с ведущими компаниями в области телевещания для показа рекламы на их платформах.

«В 2019 году мы продолжим внедрять инновации с нашими ТВ-партнёрами для будущего телевидения, включая ТВ-стандарты следующего поколения, такие как ASTC 3.0 и HbbTV. Поскольку разрыв между digital и телевидением сокращается, и появляются новые возможности, мы будем работать рука об руку с нашими партнёрами над переосмыслением коммерческих перерывов и обеспечением наилучшего рекламного опыта по всем платформам», — отметили в Google.

Среди ТВ-партнёров Google значатся Univision, CheddarTV, Major League Baseball и National Hockey League. В ноябре 2018 года к ним также присоединился Disney.


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