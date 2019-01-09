Google: количество показов рекламы на ТВ-экранах выросло на 80% в 2018 году
Google
На 2019 год Google запланировал ещё несколько инициатив для дальнейшего сближения телевидения и цифровой рекламы.
Показ объявлений Google во время перерывов на рекламу
В этом году Google продолжит работать со своими ТВ-партнёрами над новыми решениями для доставки объявлений во время перерывов на рекламу.
В настоящее время партнёры компании могут использовать динамическую вставку объявлений в Ad Manager для показа рекламы во время прямых трансляций на подключенных ТВ.
По данным Google, за последний год количество показов рекламы во время прямых трансляций увеличилось более чем в 2 раза.
В Ad Manager также доступна функция под названием «умные перерывы на рекламу», которая позволяет рекламодателям оптимизировать доходность.
Новые ТВ-партнёрства
В 2019 году Google также продолжит сотрудничать с ведущими компаниями в области телевещания для показа рекламы на их платформах.
«В 2019 году мы продолжим внедрять инновации с нашими ТВ-партнёрами для будущего телевидения, включая ТВ-стандарты следующего поколения, такие как ASTC 3.0 и HbbTV. Поскольку разрыв между digital и телевидением сокращается, и появляются новые возможности, мы будем работать рука об руку с нашими партнёрами над переосмыслением коммерческих перерывов и обеспечением наилучшего рекламного опыта по всем платформам», — отметили в Google.
Среди ТВ-партнёров Google значатся Univision, CheddarTV, Major League Baseball и National Hockey League. В ноябре 2018 года к ним также присоединился Disney.
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09.01.2019 11:32