Google советует быть консервативными при создании новых сайтов

Хотя веб-браузеры становятся всё более и более продвинутыми, это не значит, что нужно создавать сайты, используя новейшие функции, поддерживаемые только последними версиями браузеров. Если Googlebot не сможет полностью сканировать и индексировать такой ресурс, то это может негативно отразится на нём с точки зрения поиска. Об этом заявил сотрудник Google Джон Мюллер в Twitter.

«Я бы рекомендовал делать так, чтобы они работали со статус кво, а не ждать более крупных изменений, если вы заботитесь о поиске», — написал он в ответ на вопрос одного из пользователей.

I'd recommend making it work with the status quo, rather than waiting for bigger changes, if you care for search.

— ? John ? (@JohnMu) December 26, 2018

Напомним, ранее в Google заявили, что работают над закрытием разрыва между Googlebot и современными браузерами. Как известно, Googlebot использует устаревшую версию Chrome и не может обрабатывать веб-страницы так же эффективно, как это делают современные браузеры. Особенно, что касается новых JavaScript-фреймворков. Но в будущем эта ситуация должна измениться.


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