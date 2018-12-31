Google советует быть консервативными при создании новых сайтов

Хотя веб-браузеры становятся всё более и более продвинутыми, это не значит, что нужно создавать сайты, используя новейшие функции, поддерживаемые только последними версиями браузеров. Если Googlebot не сможет полностью сканировать и индексировать такой ресурс, то это может негативно отразится на нём с точки зрения поиска. Об этом заявил сотрудник Google Джон Мюллер в Twitter .

«Я бы рекомендовал делать так, чтобы они работали со статус кво, а не ждать более крупных изменений, если вы заботитесь о поиске», — написал он в ответ на вопрос одного из пользователей.

I'd recommend making it work with the status quo, rather than waiting for bigger changes, if you care for search. — ? John ? (@JohnMu) December 26, 2018