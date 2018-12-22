Google обновил справочный документ по схемам обмена ссылками

Google обновил документ по схемам обмена ссылками в Справке Search Console. В нём появился новый пункт, запрещающий требовать активные ссылки по условиям соглашения и в подобных случаях. Такие ссылки должны закрываться атрибутом nofollow.

Новый пункт добавлен в примеры ссылочных схем. Он гласит следующее:

«Требование разместить ту или иную ссылку в соответствии с условиями использования или другим соглашением, если при этом владельцу контента со стороннего ресурса не предоставляется возможность заблокировать PageRank доступ к своей странице, например, с помощью директивы nofollow».

Нововведение заметила Мари Хэйнс (Marie Haynes). Документ был изменён в период с августа по октябрь 2018 года.

This is new. Looking at archive dot org, it looks like this was added sometime between August and October this year. Making a followed link a requirement for something is against Google's guidelines. https://t.co/rt6MFLfhZz pic.twitter.com/L5JYpOizYK — Marie Haynes (@Marie_Haynes) December 20, 2018

Напомним, в октябре сотрудник Google Джон Мюллер заявил, что создание качественных ссылок является нарушением рекомендаций для вебмастеров.