Google обновил справочный документ по схемам обмена ссылками
Google обновил документ по схемам обмена ссылками в Справке Search Console. В нём появился новый пункт, запрещающий требовать активные ссылки по условиям соглашения и в подобных случаях. Такие ссылки должны закрываться атрибутом nofollow.
Новый пункт добавлен в примеры ссылочных схем. Он гласит следующее:
«Требование разместить ту или иную ссылку в соответствии с условиями использования или другим соглашением, если при этом владельцу контента со стороннего ресурса не предоставляется возможность заблокировать PageRank доступ к своей странице, например, с помощью директивы nofollow».
Нововведение заметила Мари Хэйнс (Marie Haynes). Документ был изменён в период с августа по октябрь 2018 года.
This is new. Looking at archive dot org, it looks like this was added sometime between August and October this year. Making a followed link a requirement for something is against Google's guidelines.https://t.co/rt6MFLfhZzpic.twitter.com/L5JYpOizYK
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