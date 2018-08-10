В Moz подвели итоги первой недели после апдейта алгоритма Google
1 августа Google объявил о запуске обновления основного алгоритма. Научный сотрудник Moz Питер Мейерс (Dr. Peter J. Meyers)
По данным MozCast, «температура» в выдаче достигла пиковых значений (в районе 114°F) 1-2 августа. Хотя сейчас ситуация уже начала нормализироваться, пока данные говорят о том, что изменения ещё продолжаются.
2 августа был установлен рекорд для MozCast – 114,4°F. Стоит отметить, что изначально в инструменте средняя температура составляла 70°F. В 2017-2018 годах этот уровень значительно поднялся и в 2018 году держится на уровне 90°F.
На днях Барри Шварц из Search Engine Roundtable на основании выборки из 300+ сайтов сделал вывод о том, что последнее обновление затронуло в основном ресурсы из категории «Здоровье». Данные MozCast опровергают это предположение:
На первый взгляд, категория «Здоровье» действительно кажется наиболее затронутой недавним апдейтом. По ключевым словам в этом сегменте средняя температура составляла 124°F. Однако температура по другим категориям также была высокой и по состоянию на 1 августа превышала 100°F. Таким образом, здесь нельзя говорить о ситуации, когда одна категория явно пострадала, а другие остались нетронутыми, считает Мейерс.
Он также отмечает, что в течение следующих трёх дней отображённый выше паттерн поменялся и повышение температуры также было зафиксировано по другим категориям. С учётом данных за неделю это обновление затронуло широкий ряд вертикалей.
Топ-30 победителей:
Топ-30 проигравших:
Напомним, что MozCast анализирует топ-10 поисковой выдачи Google по 1 тысяче вручную отобранных запросов. Что касается «температуры» в выдаче, то чем больше наблюдается изменений, тем выше она будет.
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