В Moz подвели итоги первой недели после апдейта алгоритма Google

1 августа Google объявил о запуске обновления основного алгоритма. Научный сотрудник Moz Питер Мейерс (Dr. Peter J. Meyers) проанализировал данные инструмента MozCast и выяснил, какие изменения произошли в поисковой выдаче Google за неделю после старта апдейта.

По данным MozCast, «температура» в выдаче достигла пиковых значений (в районе 114°F) 1-2 августа. Хотя сейчас ситуация уже начала нормализироваться, пока данные говорят о том, что изменения ещё продолжаются.

2 августа был установлен рекорд для MozCast – 114,4°F. Стоит отметить, что изначально в инструменте средняя температура составляла 70°F. В 2017-2018 годах этот уровень значительно поднялся и в 2018 году держится на уровне 90°F.

На днях Барри Шварц из Search Engine Roundtable на основании выборки из 300+ сайтов сделал вывод о том, что последнее обновление затронуло в основном ресурсы из категории «Здоровье». Данные MozCast опровергают это предположение:

На первый взгляд, категория «Здоровье» действительно кажется наиболее затронутой недавним апдейтом. По ключевым словам в этом сегменте средняя температура составляла 124°F. Однако температура по другим категориям также была высокой и по состоянию на 1 августа превышала 100°F. Таким образом, здесь нельзя говорить о ситуации, когда одна категория явно пострадала, а другие остались нетронутыми, считает Мейерс.

Он также отмечает, что в течение следующих трёх дней отображённый выше паттерн поменялся и повышение температуры также было зафиксировано по другим категориям. С учётом данных за неделю это обновление затронуло широкий ряд вертикалей.

Топ-30 победителей:

Топ-30 проигравших:

Напомним, что MozCast анализирует топ-10 поисковой выдачи Google по 1 тысяче вручную отобранных запросов. Что касается «температуры» в выдаче, то чем больше наблюдается изменений, тем выше она будет.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Internet и сети

←+Ctrl+→

Интересные новости
Rozetka покупает Prom.uaRozetka покупает Prom.ua
Киевлянин создал карту с адресами всех украинских айтишников. Это вообще легально?Киевлянин создал карту с адресами всех украинских айтишников. Это вообще легально?
Сотрудники Google возмущены разработкой поисковика с цензурой для КитаяСотрудники Google возмущены разработкой поисковика с цензурой для Китая
Facebook, Google, Youtube, Apple и Spotify забанили конспиролога Алекса ДжонсаFacebook, Google, Youtube, Apple и Spotify забанили конспиролога Алекса Джонса
Мошенники манипулируют результатами поиска Google с помощью жалоб на нарушение DMСAМошенники манипулируют результатами поиска Google с помощью жалоб на нарушение DMСA
Блок рекламы


Похожие новости
Как в Китае выросло поколение, не знающее Google, Facebook и TwitterКак в Китае выросло поколение, не знающее Google, Facebook и Twitter
Стали известны новые детали проекта Google DragonflyСтали известны новые детали проекта Google Dragonfly
Google позволил запрашивать повторную оценку разметки событийGoogle позволил запрашивать повторную оценку разметки событий
Мошенники манипулируют результатами поиска Google с помощью жалоб на нарушение DMСAМошенники манипулируют результатами поиска Google с помощью жалоб на нарушение DMСA
Baidu уверен, что победит Google на рынке поиска в КитаеBaidu уверен, что победит Google на рынке поиска в Китае
В Google Ads появится настройка для обязательной двухфакторной аутентификацииВ Google Ads появится настройка для обязательной двухфакторной аутентификации
Facebook, Google, Youtube, Apple и Spotify забанили конспиролога Алекса ДжонсаFacebook, Google, Youtube, Apple и Spotify забанили конспиролога Алекса Джонса
Google Ads ищет тестировщиков для своего нового приложенияGoogle Ads ищет тестировщиков для своего нового приложения
Сотрудники Google возмущены разработкой поисковика с цензурой для КитаяСотрудники Google возмущены разработкой поисковика с цензурой для Китая
Google: ключ к обновлениям основного алгоритма – руководство для асессоровGoogle: ключ к обновлениям основного алгоритма – руководство для асессоров
Последние новости
Подгружаем последние новости