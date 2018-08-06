Он поддерживает Трампа и благосклонно относится к Путину.

Крупнейшие интернет-компании Facebook, Google , Youtube, Apple и Spotify удалили из своих платформ контент из шоу Infowars Алекса Джонса.

Это известный американский конспиролог, который, в частности, считает, что теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке был организован правительством США , а убийство детей в школе Sandy Hook в 2012 году инсценировали "левые" для ужесточения контроля за оборотом оружия.

Джонса наказали за использование "языка ненависти", отмечает BBC.

Американский конспиролог - частый гость телеканала "Царьград", который принадлежит миллиардеру Константину Малофееву. В частности, он неоднократно появлялся в программах философа и идеолога создания евразийского союза Александра Дугина.

Джонс беседовал с Дугиным и в программах InfoWars. Также он неоднократно благосклонно отзывался о политике президента РоSSии Владимира Путина и критиковал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о возможных связях администрации Трампа с Кремлем как безосновательное.

Джонса неоднократно обвиняли в работе в интересах РоSSии, а он высмеивал эти обвинения в роликах InfoWars.