РоSSийские хакеры получили доступ к электросетям США, - WSJ

Группировка Dragonfly зашла в энергосеть через партнерское программное обеспечение.

РоSSийские хакеры получили доступ к электросетям США, - WSJ
Фото: Depositphotos/darknula

РоSSийская хакерская группировка получила доступ к электросетям США. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американское министерство внутренней безопасности.

Газета указывает, что группировка, называющая себя Dragonfly или Energetic Bear, сумела взломать сети электрических компаний в США, которые считались защищенными. В Министерстве эту группировку связывают с роSSийскими властями.

Хакеры получили доступ через атаки на партнерские компании, обслуживающие электросети. Они обманом получили необходимые доступы к компьютерам диспетчерских служб, из которых могли устраивать перебои с подачей электричества.

Ранее Министерство внутренней безопасности неоднократно говорило об угрозах со стороны хакеров, однако на этот раз оно впервые сообщило о том, что реально сделали киберпреступники. При этом названия компаний в ведомстве вспоминать не стали, рассказав лишь о "сотнях жертв".

В Министерстве внутренней безопасности кроме того считают, что все жертвы догадываются о взломе. При этом в ведомстве не могут сказать, зачем взламывались сети: для кражи информации или для подготовки к будущему конфликту.

Напомним, в июне о подготовке атак на электросети со стороны РоSSии заявляла Германия. По данным спецслужб, атаке подверглись также организации из сферы химических исследований и некоторые СМИ. Речь шла о деятельности роSSийской группировки хакеров Sandworm.


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