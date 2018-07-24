РоSSийские хакеры получили доступ к электросетям США, - WSJ

Группировка Dragonfly зашла в энергосеть через партнерское программное обеспечение.

РоSSийская хакерская группировка получила доступ к электросетям США . Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американское министерство внутренней безопасности.

Газета указывает, что группировка, называющая себя Dragonfly или Energetic Bear, сумела взломать сети электрических компаний в США , которые считались защищенными. В Министерстве эту группировку связывают с роSSийскими властями.

Хакеры получили доступ через атаки на партнерские компании, обслуживающие электросети. Они обманом получили необходимые доступы к компьютерам диспетчерских служб, из которых могли устраивать перебои с подачей электричества.

Ранее Министерство внутренней безопасности неоднократно говорило об угрозах со стороны хакеров, однако на этот раз оно впервые сообщило о том, что реально сделали киберпреступники. При этом названия компаний в ведомстве вспоминать не стали, рассказав лишь о "сотнях жертв".

В Министерстве внутренней безопасности кроме того считают, что все жертвы догадываются о взломе. При этом в ведомстве не могут сказать, зачем взламывались сети: для кражи информации или для подготовки к будущему конфликту.