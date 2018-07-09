Google практически перестал использовать схему сканирования AJAX
В мае Google заявил о том, что к концу второго квартала 2018 года перестанет использовать схему сканирования AJAX, предложенную в 2009 году.
Второй квартал завершился 30 июня. На днях один из вебмастеров поинтересовался в Twitter, отказался ли Google от использования устаревшей схемы:
«II квартал уже позади и мне интересно, поддерживает ли Google escaped_fragment, поскольку я всё ещё вижу, что он поддерживается? Есть ли новости по этому вопросу?».
Сотрудник Google Джон Мюллер ответил так:
«По большей части, мы уже переключились на рендеринг с #! вместо использования ?_escaped_fragment_= versions (но у некоторых из них есть прямые ссылки, поэтому мы не можем сразу прекратить их сканирование).
For the most part, we've switched to rendering pages with #! instead of using the ?_escaped_fragment_= versions (some have direct links too, so crawling them won't immediately stop).
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