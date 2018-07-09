Google практически перестал использовать схему сканирования AJAX

В мае Google заявил о том, что к концу второго квартала 2018 года перестанет использовать схему сканирования AJAX, предложенную в 2009 году.

Второй квартал завершился 30 июня. На днях один из вебмастеров поинтересовался в Twitter , отказался ли Google от использования устаревшей схемы:

«II квартал уже позади и мне интересно, поддерживает ли Google escaped_fragment, поскольку я всё ещё вижу, что он поддерживается? Есть ли новости по этому вопросу?».

Сотрудник Google Джон Мюллер ответил так:

«По большей части, мы уже переключились на рендеринг с #! вместо использования ?_escaped_fragment_= versions (но у некоторых из них есть прямые ссылки, поэтому мы не можем сразу прекратить их сканирование).

For the most part, we've switched to rendering pages with #! instead of using the ?_escaped_fragment_= versions (some have direct links too, so crawling them won't immediately stop). — John ?.o(???)o.? (@JohnMu) July 6, 2018

Напомним, Google заявил, что больше не рекомендует вебмастерам и разработчикам придерживаться правил, изложенных в руководстве по сканированию AJAX от 2009 года, в октябре 2015-го.