Google практически перестал использовать схему сканирования AJAX

В мае Google заявил о том, что к концу второго квартала 2018 года перестанет использовать схему сканирования AJAX, предложенную в 2009 году.

Второй квартал завершился 30 июня. На днях один из вебмастеров поинтересовался в Twitter, отказался ли Google от использования устаревшей схемы:

«II квартал уже позади и мне интересно, поддерживает ли Google escaped_fragment, поскольку я всё ещё вижу, что он поддерживается? Есть ли новости по этому вопросу?».

Сотрудник Google Джон Мюллер ответил так:

«По большей части, мы уже переключились на рендеринг с #! вместо использования ?_escaped_fragment_= versions (но у некоторых из них есть прямые ссылки, поэтому мы не можем сразу прекратить их сканирование).

For the most part, we've switched to rendering pages with #! instead of using the ?_escaped_fragment_= versions (some have direct links too, so crawling them won't immediately stop).

— John ?.o(???)o.? (@JohnMu) July 6, 2018

Напомним, Google заявил, что больше не рекомендует вебмастерам и разработчикам придерживаться правил, изложенных в руководстве по сканированию AJAX от 2009 года, в октябре 2015-го.

В ноябре того же года Google опубликовал новые рекомендации в отношении сканирования AJAX, включая список часто задаваемых вопросов.


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