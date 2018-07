Google практически перестал использовать схему сканирования AJAX

В мае Google заявил о том, что к концу второго квартала 2018 года перестанет использовать схему сканирования AJAX, предложенную в 2009 году.

Второй квартал завершился 30 июня. На днях один из вебмастеров поинтересовался в Twitter , отказался ли Google от использования устаревшей схемы:

Сотрудник Google Джон Мюллер ответил так:

For the most part, we've switched to rendering pages with #! instead of using the ?_escaped_fragment_= versions (some have direct links too, so crawling them won't immediately stop).