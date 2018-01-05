OLL.TV открыл доступ к легальному просмотру «Игры престолов» и других сериалов HBO

OLL.TV первым в Украине начал легально показывать сериалы американских телеканалов НВО, Showtime і Starz. Дистрибуция осуществляется с помощью сервиса «Амедиатека». Об этом сообщает The Village Украина, пишут AIN.UA.

OLL.TV открыл доступ к более 120 сериалам от HBO. Среди них — «Игра престолов», «Молодой Папа», «Винил», «Кремниевая долина» и другие. В компании отмечают, что раздел будет регулярно обновляться. Пользователи смогут увидеть третий сезон «Настоящего детектива», финал сериала «Мост», продолжение проекта «Мир дикого запада» и так далее.

Стоимость подписки — 99 грн/мес.


Дмитрий Демченко, AIN


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