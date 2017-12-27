Google не будет запрещать экспорт данных AdWords через API сервиса
В 2012 году Google заключил антимонопольное соглашение с Федеральной торговой комиссией США, по условиям которого компания разрешала экспорт данных AdWords через API сервиса. Сегодня, 27 декабря, срок действия этого договора истекает, однако Google не будет менять свои правила, они останутся прежними. Об этом
Это значит, что пользователи смогут и дальше экспортировать данные о кампаниях и эффективности объявлений AdWords с помощью специального программного обеспечения и использовать эту статистику в других рекламных сервисах, таких как Bing Ads.
Помимо этого, сайты по-прежнему смогут скрывать свой индексированный контент от появления в результатах поиска Google Flights, Google Hotels, Google Shopping и выдаче по отдельным локальным запросам. Эта практика позволяет конкурирующим сервисам сохранять видимость в основной выдаче Google, но не терять потенциальных посетителей из-за показа их страниц в других вертикалях поиска.
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Internet и сети
27.12.2017 14:19