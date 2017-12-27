Google не будет запрещать экспорт данных AdWords через API сервиса

В 2012 году Google заключил антимонопольное соглашение с Федеральной торговой комиссией США , по условиям которого компания разрешала экспорт данных AdWords через API сервиса. Сегодня, 27 декабря, срок действия этого договора истекает, однако Google не будет менять свои правила, они останутся прежними. Об этом заявил главный юрисконсульт корпорации Мэтью Шухерман.

Это значит, что пользователи смогут и дальше экспортировать данные о кампаниях и эффективности объявлений AdWords с помощью специального программного обеспечения и использовать эту статистику в других рекламных сервисах, таких как Bing Ads.