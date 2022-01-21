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2022-01-21
Нацбанк ухудшил прогноз инфляции на 2022 год до 7,7%
Нацбанк ухудшил прогноз инфляции на 2022 год с 5% до 7,7%. По мнению главы НБУ Кирилла Шевченко к цели 5% Украина приблизится только в 2023 году. Об этом
Причины ухудшения прогноза
- Цены на энергоносители в мире будут оставаться выше, чем ожидалось. Это будет не только давить на производственные расходы бизнеса, но и потребовать пересмотра тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
- Инфляция в странах, являющихся торговыми партнерами Украины, только приближается к пику. Поэтому будет значительное ценовое давление со стороны этих стран.
- Рост производственных издержек бизнеса на сырье и оплату труда.
- На фоне более существенного, чем ожидалось, роста зарплат будет расти и спрос на рабочую силу в Украине, так и за рубежом.
- Если возрастут доходы населения, то спрос будет устойчив, что также будет сдерживать замедление инфляции.
- На рост цен в 2022 году будет влиять и угроза полномасштабного вторжения РоSSии, которая оказывает давление на курс гривны.
Что будет снижать инфляцию
- усиление монетарной политики НБУ
- коррекция мировых цен на сырьевые товары
- влияние рекордных прошлогодних урожаев
- замедление инфляции в мире
- исчерпание последствий пандемии
Ожидается, что базовая инфляция в последующие годы замедлится около 4%, а основной вклад в подорожание потребительского набора будет иметь административная составляющая.
В то же время инфляционная динамика в течение 2022 года будет достаточно волатильной из-за эффектов базы сравнения. Кроме того, как и во многих странах мира, в Украине инфляционный всплеск будет более длительным, чем предполагалось ранее.