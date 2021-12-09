"1+1" прокомментировал появление в собственности компании, которая принадлежит супруге Медведчука

В пресс-службе "1+1 медиа" уверяют, что в долях собственности физических лиц не произошло никаких изменений.

В обновленной структуре собственности "1+1" весной появилось ООО «Инвестиционная компания "Гармония"», принадлежащее супруге народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука Оксане Марченко.

Об этом сообщает "Детектор медиа".

В пресс-службе "1+1 медиа" уверяют, что в долях собственности физических лиц не произошло никаких изменений, непосредственные и конечные владельцы также не изменились.

Отмечается, что в обновленной структуре собственности от 14 апреля 2021 года вместо компании Bolvik Ventures LTD, контролерами которой были Игорь Суркис (с долей 33,34 %), Леонид Ашкенази (с долей 33,33 %) и Оксана Марченко (с долей 33, 33%), появилась кипрская компания Charlane limited.

33,3% этой компании через Kirena holdings Ltd и через ООО «Инвестиционная компания Гармония» принадлежат Марченко. Жена Медведчука - бенефициар ООО «Инвестиционная компания "Гармония"». Держателем акций еще 66,7% упомянутой Charlane limited является гражданка Кипра Елена Корелида, на которую в 2019 году было записано участие в активе Игоря Суркиса (Акционерное общество Акцент-Банк).

"Для 1+1 media важно, чтобы деятельность компании была упорядочена в соответствии с действующим законодательством, информация о структуре собственности была доступна в реестрах всех стран во избежание манипуляций общественным мнением. Это открытость и честность, которую должны демонстрировать все современные медиа-бизнесы", - говорится в сообщении.

Фото: detector.media

Напомним, из декларации Медведчука за 2019 год стало известно, что его жена Оксана Марченко является конечной бенефициарной владелицей оффшорной компании Bolvik Ventures Ltd, которая косвенно владеет долями каналов "1+1", "2+2" и ТЭТ.

В феврале 2021 года Нацсовет проверил каналы группы "1+1" о наличии Марченко в структуре собственности и не нашел нарушений. Регулятор получил пояснения и документы по собственности от компании. Согласно этим данным, доля компании Bolvik Ventures Ltd в структуре собственности "1+1" составляет 24,51%, и именно такая доля принадлежала Игорю Суркису.

Контроллерами Bolvik Ventures Ltd являются три физических лица: Игорь Суркис (с долей 33,34%), Леонид Ашкенази (с долей 33,33%) и Оксана Марченко (с долей 33,33%). Соответственно доля владения уставным капиталом каждого из физических лиц составляет по 8%, что не является существенным участием и не отражается в структуре собственности.